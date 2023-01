McCarthy, All Carrots and No Sticks, a souri jusqu’à la présidence

Alors que le vote s’éternisait, il est devenu clair que le représentant Matt Gaetz de Floride, qui est devenu le principal adversaire de M. McCarthy, deviendrait le vote décisif. Et lorsque M. Gaetz a voté «présent», privant M. McCarthy du soutien majoritaire dont il avait besoin, le républicain californien a blanchi, s’est levé de son siège et a traversé le sol de la Chambre pour parler à M. Gaetz lui-même.

Après qu’un M. Gaetz énergique et gesticulant sauvagement ait refusé la supplication de M. McCarthy, les épaules de M. McCarthy, pour la première fois cette semaine, se sont visiblement affaissées, et il a lentement reculé sur le sol et s’est enfoncé dans son siège.

C’était une scène saisissante pour un homme qui toute la semaine avait projeté ce qui est devenu à la fois pour ses alliés et ses détracteurs son image de signature : celle d’un type de président de classe affable qui est tout en carottes et sans bâton, et est plus habile à claquer dans le dos et à élaborer des stratégies politiques. que l’élaboration de politiques ou les manœuvres législatives.

FAQ : L’impasse de la présidence à la Chambre Carte 1 sur 7 Une impasse historique. Le représentant Kevin McCarthy de Californie se bat pour devenir président de la Chambre, mais un groupe de républicains d’extrême droite bloque sa candidature et paralyse le début du nouveau Congrès. Voici ce qu’il faut savoir : Pourquoi y a-t-il une impasse ? Les républicains détenant une marge étroite à la Chambre – 222 sièges contre 212 pour les démocrates – M. McCarthy a besoin du soutien de l’aile droite de son parti pour devenir président. Mais certains législateurs d’extrême droite ont refusé de le soutenir, empêchant M. McCarthy d’obtenir 218 voix. Qui sont les détracteurs ? Les 20 républicains de la Chambre qui votent contre M. McCarthy comprennent certains des législateurs les plus à droite de la chambre. La plupart ont nié les résultats de l’élection présidentielle de 2020, et presque tous sont membres de l’ultraconservateur Freedom Caucus. Que veulent-ils? La rébellion de droite contre M. McCarthy est enracinée non seulement dans l’animosité personnelle, mais aussi dans une volonté idéologique. Les récalcitrants veulent limiter drastiquement la taille, la portée et la portée du gouvernement fédéral, et revoir la façon dont le Congrès travaille pour le rendre plus facile à faire. Que peut faire McCarthy ? M. McCarthy a fait plusieurs concessions pour tenter de gagner les partisans de la ligne dure, adoptant des mesures qui affaibliraient la présidence et qu’il avait auparavant refusé de soutenir. Mais jusqu’à présent, les concessions n’ont pas été suffisantes pour rassembler les voix dont il a besoin. Existe-t-il une alternative à McCarthy ? Un facteur important en faveur de M. McCarthy est qu’aucun candidat viable n’a émergé pour le défier, mais les républicains pourraient se regrouper autour de quelqu’un d’autre. Steve Scalise, le républicain n ° 2 à la Chambre, est considéré par beaucoup comme le remplaçant le plus évident. Comment cela se termine-t-il ? Le précédent de la Chambre dicte que les membres continuent de voter successivement jusqu’à ce que quelqu’un obtienne la majorité pour l’emporter. Jusqu’à ce qu’un orateur soit choisi, la Chambre est essentiellement une entité inutile. Il ne peut pas voter de lois ni même assermenter ses membres.

Mais lorsque les législateurs ont déposé leur 14e scrutin vendredi soir, La malléabilité de M. McCarthy n’avait pas encore payé pour lui.

M. McCarthy avait renversé 15 transfuges vendredi, n’en laissant qu’une poignée, une victoire qui l’a considérablement rapproché de l’obtention de la présidence. Cela est venu après avoir offert une série de concessions radicales qui affaibliraient considérablement son autorité en tant que président et créeraient un environnement difficile à manier à la Chambre, où la mince majorité républicaine et une faction d’extrême droite avec un appétit de désarroi avaient déjà promis de le faire. difficile de faire quoi que ce soit.