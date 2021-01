Le leader parlementaire de la minorité McCarthy rencontrera Trump en Floride

L’ancien président Donald Trump devrait rencontrer jeudi en privé l’éminent législateur du Congrès, le leader de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, R-CA. Un assistant de Trump, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour discuter de son emploi du temps, a confirmé que la réunion aurait lieu dans le sud de la Floride. La réunion aura lieu alors que Trump et ses avocats préparent sa défense lors d’un procès de destitution au Sénat le mois prochain. McCarthy a critiqué Trump après l’attaque du 6 janvier contre le Capitole américain – « le président porte la responsabilité », a-t-il déclaré une semaine après l’insurrection. La semaine dernière, le jour de l’inauguration, McCarthy a félicité le président Joe Biden et le vice-président Kamala Harris en leur présentant des photographies encadrées du moment où chacun a prêté serment sur les marches du Capitole américain. Cependant, McCarthy a également voté contre la deuxième mise en accusation de l’ancien président et il a adopté un ton plus doux envers Trump ces derniers jours.

En souvenir de la tragédie de la navette spatiale Challenger, 35 ans plus tard

Le 28 janvier 1986, la navette spatiale Challenger a explosé 73 secondes après le décollage de Cap Canaveral, en Floride, tuant les sept membres d’équipage et laissant le pays sous le choc. L’équipage qui comprenait Ronald McNair, le deuxième Black American dans l’espace, et Christa McAuliffe, la première institutrice à voler dans l’espace, a reçu beaucoup de publicité avant le lancement, ce qui a rendu l’explosion beaucoup plus personnelle pour le pays. a été déterminé qu’un joint torique dans le joint du propulseur de fusée solide droit a échoué, ce qui a entraîné la destruction catastrophique du vaisseau spatial. Mais comme l’a souligné Tim Walters, journaliste du réseau USA TODAY, «il peut encore imaginer ce jour aussi clair que celui où il s’est produit» et que son «cœur souffre encore pour les familles de ces astronautes 35 ans plus tard».

Messages d’acceptation: les nominés aux GLAAD Media Awards seront dévoilés

GLAAD, la plus grande organisation de défense des médias lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et queer (LGBTQ) au monde, annoncera jeudi les nominés pour les 32e GLAAD Media Awards annuels. Depuis 1990, les prix récompensent les médias pour leurs représentations justes, exactes et inclusives des personnes et des problèmes LGBTQ. L’actrice Josie Totah (« Saved by the Bell »), l’acteur DJ « Shangela » Pierce (« Nous sommes ici ») et l’acteur Jonathan Bennett (« The Christmas House ») dévoileront les nominés dans un livestream sur la page TikTok de GLAAD à midi HE. Les gagnants des prix seront annoncés plus tard cette année.

Le Wisconsin pourrait rejoindre les États sans mandat de masque, alors que les responsables de la santé exhortent les législateurs à reconsidérer

Le Wisconsin deviendra l’un des 10 seuls États sans mandat de masque à l’échelle de l’État si l’Assemblée vote comme prévu jeudi pour annuler un ordre du gouverneur Tony Evers. Cependant, les masques seront toujours exigés dans certaines de ses plus grandes villes grâce aux ordonnances locales. Plus de deux douzaines d’organisations de santé publique, ainsi que des responsables de la santé étatiques et locaux, ont exhorté l’Assemblée législative contrôlée par les républicains à reconsidérer le vote. Le plan visant à éliminer l’exigence du masque coupera probablement près de 50 millions de dollars d’aide alimentaire aux personnes à faible revenu et à celles qui ont été mises au chômage pendant la pandémie, rapporte le Milwaukee Journal Sentinel. Cette décision intervient alors que le Wisconsin accuse un retard dans la distribution des vaccins contre les coronavirus et que les responsables de la santé mettent en garde contre la propagation de nouvelles variantes contagieuses. Les législateurs républicains affirment qu’Evers a outrepassé son autorité en émettant plusieurs urgences sanitaires et en masquant des ordres, plutôt que de se présenter à l’Assemblée législative pour approbation tous les 60 jours. La question est également débattue devant la Cour suprême du Wisconsin

Mises à jour du coronavirus: L’immunité collective «prendra un certain temps», déclare le directeur du CDC; La Californie pour changer de distribution de vaccins; Décès aux États-Unis près de 430K

Jeu ou pas de jeu, le vote des étoiles de la NBA commence

Une fois de plus, les fans de la NBA auront la chance de voter pour qui devrait commencer le All-Star Game de cette année. Mais le jeu aura-t-il réellement lieu? Comme USA TODAY Sports et d’autres médias l’ont rapporté, la NBA et la National Basketball Players Association ont discuté d’organiser un match des étoiles en mars avec Atlanta, un site possible dans l’espoir de fournir une aide au COVID-19 et un financement aux collèges et universités historiquement noirs. Mais la NBA avait abandonné son plan initial pour le week-end All-Star à Indianapolis (12-14 février) à cause de la pandémie. Quoi qu’il en soit, les fans peuvent commencer à voter pour les partants à partir de jeudi à midi HE jusqu’au 16 février. Pendant ce temps, les fans peuvent soumettre un bulletin de vote chaque jour via l’application NBA ou le site Web de la NBA. Les fans peuvent également voter pour jusqu’à 10 joueurs uniques par jour sur Twitter.

