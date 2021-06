McAuliffe remporte les élections primaires du gouverneur démocrate de Virginie

L’ancien gouverneur de Virginie, Terry McAuliffe, a remporté mardi la primaire du gouverneur démocrate de l’État, avec des résultats montrant une victoire décisive dans une course qu’il avait été favori pour gagner.

L’Associated Press a appelé la course pour McAuliffe, un pilier de longue date du Parti démocrate, moins d’une heure après la fermeture des bureaux de vote.

Il affrontera le candidat républicain Glenn Youngkin, que l’ancien président Donald Trump a soutenu, lors des élections de novembre.

La Virginie a ouvert des élections primaires, de sorte que les électeurs de tous les partis ont voté aux primaires républicaines et démocrates.

À l’ouverture des bureaux de vote mardi, il y avait déjà 114 616 bulletins de vote déposés lors du vote anticipé, qui s’est clôturé vendredi, selon le Virginia Public Access Project.

Sur le bulletin de vote du gouverneur, cinq démocrates se disputaient la place aux élections de novembre : Virginia House Del. Lee J. Carter, lieutenant-gouverneur de Virginie Justin Fairfax, ancienne Virginia House Del. Jennifer D. Carroll Foy, sénateur de l’État. Jennifer McClellan et McAuliffe.

Selon un sondage du Roanoke College, il a une note favorable de 73% et une note défavorable de 9% parmi les électeurs démocrates.

Dans le même sondage, Fairfax a reçu une note favorable de 39 % et une note défavorable de 22 %. Carter, Carroll et McClellan n’ont pas reçu de notes parce que les électeurs les plus probables n’en savaient pas assez à leur sujet pour avoir des opinions à leur sujet, selon le sondage.

En avril, le gouverneur de Virginie Ralph Northam a approuvé McAuliffe, qui a été gouverneur de Virginie de 2014 à 2018.

McAuliffe a fait l’objet de critiques selon lesquelles sa candidature au poste de gouverneur pourrait faire obstacle à une victoire historique puisque trois des cinq candidats sont noirs et deux sont des femmes.

McAuliffe a également agité Twitter lundi soir après poster une vidéo de lui dansant, tweetant, « J’ai entendu que les gens voulaient plus de vidéos de danse! »

Avant de devenir gouverneur, McAuliffe a été président du Comité national démocrate pendant quatre ans, coprésident de la campagne de réélection de l’ancien président Bill Clinton et président de la campagne présidentielle de 2008 de la candidate démocrate à la présidentielle de 2016, Hillary Clinton.

La course en Virginie a pris une importance accrue alors que les démocrates visent à conserver le pouvoir après avoir pris le contrôle total du gouvernement de l’État en 2020. Depuis lors, ils ont fait adopter des changements radicaux, du contrôle des armes à feu à la réforme de la police en passant par la légalisation de la marijuana et une augmentation du minimum. salaire, transformant ce qui était autrefois un État rouge fiable en une valeur aberrante dans le Sud.

Seuls la Virginie et le New Jersey ont régulièrement programmé des courses de gouverneurs cette année, celle de Virginie étant considérée comme la plus compétitive des deux. Les élections inhabituelles hors année attirent généralement une attention démesurée en tant qu’indicateur possible des tendances nationales à l’approche des mi-mandats de l’année prochaine.

Contribution: Associated Press