MC Stan joue avec les rappeurs Ikka et Seedhe Maut, dit ‘Shalin-Tina pyaar mein hain’

Le premier épisode de Bigg Boss 16 de 2023 s’est avéré être unique dans l’histoire de la série car pour la toute première fois, une émission de rap a été organisée à l’intérieur de la maison de Bigg Boss. MC Stan alias Altaf Tadavi a dirigé le concert et les rappeurs Ikka et Seedhe Maut sont venus en tant qu’invités pour divertir les candidats et leurs fans qui sont également venus profiter du spectacle.

Le rappeur Ikka, de son vrai nom Ankit Singh Patial, a chanté ses chansons à succès. Le duo musical hip-hop Seedhe Maut, qui comprend Siddhant Sharma avec le nom de scène Calm et Abhijay Negi avec le nom de scène Encore ABJ, a également secoué la scène avec leurs succès retentissants.

Au cours de sa performance, MC Stan a déclaré: “Shalin-Tina pyaar mein hain (Shalin Bhanot et Tina Datta sont amoureuses)” alors que les deux ont été vus danser de manière romantique avec leurs bras l’un autour de l’autre. Abdu Rozik, Sajid Khan, Archana Gautam, Priyanka Chahar Choudhary et Nimrit Kaur Ahluwalia, entre autres, ont également été vus en train de profiter du concert de rap.





Shekhar Suman, quant à lui, est devenu chef pour son segment Bigg Bulletin avec Shekhar Suman. L’acteur a souhaité le Nouvel An à tous les colocataires et leur a présenté une chanson spéciale parodie. Il a fait des plats variés en utilisant différentes recettes, en gardant à l’esprit les concurrents et leurs relations dans la maison. Il a dédié un jalebi spécial à Shalin Bhanot et Tina Datta, et l’Abdu Gulla à Abdu Rozik.

Parlant de l’expulsion de cette semaine, le 31 décembre, Vikkas Manaktala, qui était entré dans la maison de Bigg Boss en tant que candidat générique plus tôt ce mois-ci, est devenu le cinquième candidat à être éliminé de l’émission de téléréalité controversée animée par Salman Khan après Manya Singh, Gori Nagori , Gautam Singh Vig et Ankit Gupta.

