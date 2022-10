MC Stan, Gori Nagori et d’autres célébrités qui ont changé de nom pour gagner en popularité

BTS membres ont donné un concert époustouflant à Pusan auquel ont participé plus de 100 000 ARMYs en direct et des millions en ligne. Et le Desi BTS ARMÉE a organisé la diffusion en direct de Concert de BTS à Busan à Delhi ! Oui, tu l’as bien lu. Une diffusion en direct du concert de Busan a eu lieu dans un hôtel de Karol Bagh, Delhi, qui a été très fréquenté par l’ARMÉE. C’était le tout premier événement organisé par les ARMYs – Pranavy et Tulip. Les photos des BTS ARMY profitant du concert. Outre le concert en streaming, ils ont également célébré l’anniversaire de Jimin, membre du BTS.

Indian BTS ARMY diffuse en direct

Prenant leur poignée officielle, les organisateurs de l’événement de streaming de concerts BTS, Pranavvy et Tulip, ont remercié les BTS ARMYs qui ont assisté au concert. Il y avait environ 150 personnes qui se sont rassemblées à 14h30 le 15 octobre pour regarder Yet To Come LIVE Busan. L’ARMÉE a remercié tous ceux qui l’ont soutenu dans l’organisation de l’événement.

Pour les non-initiés, la poignée,thetics_of_bts, organise de nombreux événements BTS. Qu’il s’agisse de collectes de dons lors des anniversaires des membres du BTS ou des collectes de fonds. Actuellement, ils font la promotion des collectes de fonds en l’honneur de l’anniversaire de Park Jimin, membre du BTS, alias Jimin. La collecte de fonds est destinée à la promotion et à l’éducation des filles dans le pays. Ils accueillent les dons en ce moment et se poursuivront jusqu’à la fin octobre. Les ARMY ont également souligné la même chose en remerciant ceux qui étaient présents afin de faire passer le mot et de stimuler l’activité de collecte de fonds.

Vérifiez la diffusion en direct des BTS ARMYs des photos du concert Yet To Come LIVE Busan ici:

BTS ARMY s’ouvre sur l’événement de diffusion en direct

En parlant à DNA, Pranavy a révélé que chaque année, ils essayaient de faire différentes choses le jour de l’anniversaire des membres du BTS afin de redonner à la société. Ils ont planté environ 500 arbres le jour de l’anniversaire de Kim Namjoon alias RM. Pour l’anniversaire de Jungkook, ils ont organisé une collecte de colliers dans laquelle ils ont mis des colliers réfléchissants autour du cou des chiens errants pour éviter les accidents. Tulip s’est également ouvert sur l’événement en disant qu’ils organisaient de tels événements pour passer un bon moment et pour s’amuser et les garder engagés.

Pendant ce temps, dans les dernières nouvelles de BTS, Kim Seokjin alias Jin commencera son processus d’enrôlement militaire d’ici la fin octobre.