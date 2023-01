MC Stan gifle presque Archana Gautam après que Sajid Khan l’ait provoqué

Dans le prochain épisode de Bigg Boss 16, le combat de MC Stan avec Archana Gautam atteindra son apogée alors que le rappeur décide de la gifler et de sortir de la série. Tout commence quand Abdu Rozik devient le capitaine de la maison et Archana continue de pousser tout le monde dans la maison pour le devoir de la salle de bain et finit par se battre avec Shiv Thakare.

Archana appelle Shiv “phattu” alors qu’il la tague “kaam chor”. Archana est alors vue en train de parler à Abdu: “Vous êtes le capitaine, s’il vous plaît soyez juste”. Abdu lui dit: “J’ai tout vérifié, si tu te sens si mal alors tu vas nettoyer les toilettes.”





Archana demande alors à MC Stan le devoir et ils se retrouvent dans une dispute massive où les choses deviennent désagréables et Archana et Stan deviennent abusifs et ciblent les parents de l’autre. Le combat tourne mal, après quoi Stan s’enferme dans la salle de bain.

Shiv essaie de le calmer mais il est à nouveau incité quand Sajid dit: “Ja laafa mar ke aa,” Stan décide de gifler Archana mais Shiv l’empêche de le faire. Bigg Boss appelle alors tout le monde à l’extérieur et enseigne Archana et MC Stan.

La voix de Bigg Boss dit: “Si vous voulez montrer une personnalité aussi faible et un côté négatif, je veillerai également à ce que vos fans voient tout cela.” (Avec les contributions de l’IANS)