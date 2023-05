MC Stan figure sur le panneau d’affichage de l’emblématique Times Square de New York, les fans disent « basti ka hasti dans le vrai sens »

MC Stan est devenu un nom connu après avoir remporté le titre de l’émission de télé-réalité Bigg Boss 16 de Salman Khan. Le rappeur a conquis les cœurs pour avoir noué des liens solides et soutenu ses amis dans la maison. Récemment, le rappeur a partagé une vidéo sur son Instagram et a exprimé son enthousiasme à l’idée de figurer sur le panneau d’affichage de l’emblématique Times Square de New York.

Le panneau d’affichage qui a été exposé dans trois villes qui sont New York, Los Angeles et Nashville, montre la sortie du nouveau post de MC Stan gagnant Bigg Boss 16. Il montre la collaboration du rappeur avec le DJ/producteur indo-américain, KSHMR pour la chanson intitulée Haath Varthi.

Mardi, MC Stan s’est rendu sur son Instagram et a partagé une vidéo. Le rappeur a légendé la vidéo, « BASTI SE SEEDHA TIMES SQUARE ! New York, Los Angeles et Nashville – prise de contrôle.





Les fans étaient également ravis de voir la vidéo et ont fait preuve d’amour, exprimant leur enthousiasme dans la section des commentaires. Munnawar Faruqui a commenté : « Moment de fierté ! Basti ka a dans le vrai sens. L’un des commentaires disait: « yeh toh hona hi tha, moment de fierté pour l’armée stan. » Un autre a commenté: «Stanny imparable. Vous êtes présent et futur.

Parlant de la réussite, MC Stan a partagé son enthousiasme et a déclaré: «C’est incroyablement incroyable de me voir être présenté à Times Square. Cela a vraiment été un de mes rêves de porter le hip-hop indien sur la scène internationale et c’est certainement l’une des occasions les plus importantes de ma carrière.

Il a en outre ajouté: « Haath Varthi » a reçu tellement d’amour avant même sa sortie et je suis touché par la réponse que je vois sur la piste. Il reste encore un long chemin à parcourir, mais le hip-hop indien est en plein essor.

Pendant ce temps, MC Stan a récemment terminé sa tournée Basti Ka Hasti India qui a débuté le 5 mars. Le rappeur s’est produit dans 10 villes dont Hyderabad, Mumbai, Indore, Banglore, Nagpur, Pune, Kolkata, Jaipur, Ahmedabad et Nagpur et a terminé la tournée. à Delhi.

