MC Stan et Gautam Singh Vig se disputent, le rappeur dit “tu baith …”

Les concurrents de Bigg Boss 16 Abdu Rozik, Sajid Khan, MC Stan, Gautam Singh Vig, Archana Gautam, Nimrit Kaur ont déjà commencé à faire la une des journaux. Abdu a conquis les cœurs avec son innocence et sa gentillesse le premier jour, Sajid a été vu en train d’aider “l’invité” de l’Inde à l’intérieur de la maison Bigg Boss 16.

Pendant ce temps, Archana Gautam a avoué qu’elle n’aime pas Nimrit Kaur qui est le capitaine de la maison. Elle a même écrit “bekaar” sur son front pendant la tâche BB. Maintenant, Gautam Singh Vig et MC Stan se sont disputés en discutant de leurs fonctions. Dans l’épisode d’aujourd’hui, on les entendra tous les deux se demander de ne pas montrer “d’attitude”.

Dans la vidéo promotionnelle, on peut entendre MC Stan dire ki ‘tu baith yaha par aur dekh…’ Après avoir entendu cela, Gautam devient furieux et lui demande de ne pas parler comme ça. Cette dispute se transforme en bagarre. Sajid Khan et d’autres membres de la maison tentent de les calmer.

Pendant ce temps, dans le premier épisode, la célèbre Chhoti Sardaarni Nimrit Kaur Ahluwalia a été nommée capitaine de la maison par Bigg Boss. Le puissant showrunner a confié à Nimrit la tâche d’attribuer des lits aux autres concurrents. Au début, Nimrit a essayé de remplir ses fonctions en étant flexible avec les autres concurrents. Plus tard, Bigg Boss l’a appelée dans la salle des confessions et lui a demandé de changer sa stratégie, avant de la rétrograder de son poste de capitaine.

Nimrit a également eu une dispute avec Archana Gautam après avoir changé de fonction. Cependant, Abdu a réussi à gagner le cœur des internautes. Le jeune de 19 ans est originaire du Tadjikistan et est lent en hindi, c’est pourquoi Bigg Boss a demandé à Sajid Khan de devenir son traducteur.





Les utilisateurs des médias sociaux ont fait l’éloge d’Abdu et ont déclaré “qu’il est le plus mignon”. L’un d’eux a écrit: “Kitna cute hai yar Abdu.” Le second a mentionné: “Abduuu est trop mignon yaaa.” Le troisième commenta : « Abdu sois comme : khe galti to nhe krde yha a ke. Le quatrième a commenté: “Je l’aime … Tous les deux … le plus mignon à ce jour, je pardonne le péché de Sazid.”