MC Stan assailli lors d’un récent événement, les internautes disent « kaun hain ye log »

Dans la vidéo virale, on peut voir les fans de MC Stan prendre des photos avec lui.

Le vainqueur de Bigg Boss 16, MC Stan, qui compte des millions de followers, a été assailli lors de son récent événement. Les vidéos de lui deviennent maintenant virales, dans l’une des vidéos, on peut voir ses fans le pousser alors qu’il essaie de s’asseoir dans sa voiture.

Instant Bollywood a partagé une vidéo dans laquelle on peut voir des centaines de fans essayer de prendre des photos avec lui. L’un des utilisateurs des réseaux sociaux a réagi : « Humara desh sahi mai berojgari ki taraf ja raha hai ». Le deuxième a dit : « Bheed ne pkd lia to mc stand ka pta nh chlega. » Le troisième a dit : « kaun he ye bhid kha se aati he jo aise chppris ko pkd rhi. »

Regarder la vidéo:





Pour les non-initiés, Abdu Rozik, MC Stan, Shiv Thakare, MC Stan, Sajid Khan, Sumbul Touqeer Khan et Nimrit Kaur Ahluwalia ont formé un « mandali » à l’intérieur de la maison Bigg Boss 16 et sont restés fidèles les uns aux autres. Cependant, après la fin de l’émission, Abdu et Stan ont été impliqués dans une querelle publique majeure faisant plusieurs allégations l’un contre l’autre.

Cependant, il semble que tous deux aient désormais résolu leur conflit. S’adressant à News18, le chanteur et boxeur basé à Dubaï a parlé de son équation avec le rappeur et a déclaré : « Stan est une bonne personne. Je l’aime de la même manière que je l’aimais plus tôt. Mon côté est très clair. J’aime lui comme je l’aimais. C’est une personne très gentille.

Déclarant que tout va bien entre les deux, Shiv Thakare a ajouté : « Tout va bien entre MC Stan et lui (Abdu). Il a accueilli Stan à Dubaï. Il lui a parlé. Quand Stan me parle, il demande si Abdu va bien. Tout va bien. Comme je le dis, sur les réseaux sociaux, un court métrage est transformé en film hollywoodien. Rien de tout cela ne s’est produit. Abdu aime beaucoup Stan. »