M&C Saatchi Sport & Entertainment se repositionne comme « l’agence des passions » | Nouvelles

M&C Saatchi Sport & Entertainment abandonne l’idée d’atteindre des groupes homogènes de consommateurs via le marketing fandom traditionnel et aidera plutôt les marques à atteindre les communautés de fans via leur éventail d’intérêts et de passions.

L’annonce de son repositionnement intervient alors que M&C Sport & Entertainment fête ses 20 ans d’existence, et un peu plus d’un mois après. a annoncé un certain nombre de changements à la haute directiony compris le départ de ses directeurs généraux mondiaux et britanniques et une nouvelle structure de direction.

L’agence a déclaré qu’elle « dynamisait son offre stratégique et renforçait sa position d’agence des passions ». L’entreprise a mené des recherches et publié un rapport révélant que 63 % des personnes utilisent leurs passions pour interagir avec les autres dans la vie réelle.

Le rapport, Le fandom est mort. Bienvenue chez Fancom, a été produit par un « collectif stratégique » interne nouvellement formé au cœur du repositionnement, appelé Passion Pulse.

Avec ce changement d’orientation, l’agence a déclaré qu’elle cherchera à aider les marques à connecter les consommateurs individuels les uns aux autres, via les communautés, plutôt que de simplement connecter les marques directement aux consommateurs.

L’agence a déclaré qu’elle construirait « fancom » en utilisant un outil qui utilise la recherche, les données et les processus stratégiques, l’IA et l’expertise humaine.

Laura Coller, directrice générale de M&C Saatchi Sport & Entertainment, a expliqué : « Cela exige un changement dans la façon dont nous considérons les besoins du public et nous pensons qu’il y a eu un éloignement manifeste des tropes du fandom traditionnel, vers ce que nous appelons « fancom ». Loin des groupes homogénéisés de masse suivant une attitude unique et vers des communautés rassemblées autour d’intérêts et de comportements intersectionnels.

Le collectif Passion Pulse a interrogé 2 016 personnes et révélé 8 276 passions, “ce qui signifie qu’une personne moyenne a au moins 4,1 passions” et que “25% en ont au moins sept”.

Coller poursuit : « Pour les marques, cela représente au minimum quatre à sept opportunités différentes de se connecter et, l’étude soulignant que les fans ont un score global d’engagement de 8,4 sur 10 envers leurs passions, ces opportunités sont trop belles pour être manquées, ce qui C’est pourquoi je suis fier de lancer Passion Pulse, une offre stratégique élargie comprenant les penseurs les plus brillants au cœur de la culture du sport et du divertissement.

Le rapport cite des exemples de cette approche : comment elle aide Barclays à créer davantage d’opportunités pour les femmes et les filles sur et en dehors du terrain de football, en exploitant leur amour du sport et leur plaidoyer en faveur de l’égalité des sexes ; et comment il a travaillé avec la NFL pour exploiter à la fois le sport et la mode parmi « la foule culturelle de Londres, avec une lentille hyper-locale ».

Neil Hopkins, partenaire stratégique, a déclaré que l’agence n’utiliserait plus le terme « fandom », qui suggère des groupes homogénéisés partageant un seul intérêt commun. Au lieu de cela, l’agence estime que « l’avenir du marketing passionnel réside dans « fancom », un terme exclusif que nous adoptons pour représenter les communautés de fans en fusion et l’opportunité pour les marques d’être au centre d’elles.

Au bout du Novembre, M&C Saatchi a restructuré ses opérations au Royaume-Uni sous un seul P&Lregroupant quatre filiales clés, dont l’agence de publicité londonienne et l’agence de sport et de divertissement, en un seul « super groupe ».

Pour la filiale de sport et de divertissement, Carlo Noseda, directeur général de M&C Saatchi en Europe et président de M&C Saatchi Italie, a dirigé la nouvelle société M&C Saatchi Sport & Entertainment Europe, couvrant le Royaume-Uni, l’Allemagne et les Pays-Bas.

Ce remaniement est intervenu après la démission de deux hauts dirigeants de longue date : Steve Martin, directeur général mondial de M&C Saatchi Sport & Entertainment, et Jamie Wynne-Morgan, directeur général britannique de M&C Saatchi Sport & Entertainment. Tous deux partaient après une période de congé de jardinage, a indiqué l’entreprise.

À l’époque, une personne proche de l’entreprise avait minimisé les suggestions selon lesquelles M&C Saatchi Sport & Entertainment pourrait revoir à la baisse ses ambitions en dehors de l’Europe, affirmant qu’elle continuerait à servir des clients mondiaux et soulignant sa stratégie de fusions et acquisitions comme preuve de ses projets d’expansion.

En septembre dernier, M&C Sport & Entertainment embauché Bukola Garryancien responsable de la diversité, de l’équité et de l’inclusion chez Adam & Eve/DDB, responsable de l’impact culturel, ainsi que la nomination de quatre associés directeurs.