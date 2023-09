MC Mary Kom, Bhaichung Bhutia et Dilip Vengsarkar se joignent à la Dream Sports Foundation pour envoyer leurs meilleurs vœux au contingent indien pour les 19e Jeux asiatiques de Hangzhou 2022

Les très attendus 19es Jeux asiatiques de Hangzhou 2022 sont arrivés et l’enthousiasme qui les entoure continue de croître. Pour l’Inde, 655 athlètes ont été sélectionnés pour représenter le pays aux 19es Jeux asiatiques de Hangzhou 2022. L’Inde envoyant l’un de ses plus grands contingents aux Jeux asiatiques, c’est sa meilleure chance à ce jour de porter le total des médailles à trois chiffres pour la première fois. temps avec le soutien d’un milliard de cœurs.

Huit athlètes du programme DreamGold de la Dream Sports Foundation se sont qualifiés pour les 19èmes Jeux Asiatiques Hangzhou 2022. Il s’agit notamment de : Pranavi Urs (Golf), Sreeja Akula (Tennis de table), Nethra Kumanan (Voile), Ishwariya Ganesh (Voile), Advait. Page (natation), KM Chanda (athlétisme-800 m), Jyothi Surekha Vennam (tir à l’arc à poulies) et Bharath Pereira (escalade sportive).

La Dream Sports Foundation, la branche philanthropique de Dream Sports, la principale société indienne de technologie sportive avec des marques telles que Dream11, FanCode et DreamSetGo dans son portefeuille, a adressé samedi ses meilleurs vœux au contingent indien pour les 19es Jeux asiatiques de Hangzhou 2022, la plus grande extravagance sportive d’Asie. , dont le coup d’envoi est prévu le samedi 23 septembre 2023.

Padma Vibhushan et la médaillée de bronze olympique de Londres 2012 et conseillère de DSF, MC Mary Kom, ont déclaré qu’elles étaient convaincues que le Tricolor volerait sur la grande scène. Dans son message, elle a déclaré : « Je voudrais adresser mes meilleurs vœux au contingent pour les 19èmes Jeux asiatiques de Hangzhou 2022. Je suis sûre que leur travail acharné et les efforts qu’ils ont déployés au cours des dernières années porteront leurs fruits et ils atteindra de nouveaux sommets et rapportera des lauriers au pays. Tous ces athlètes ont connu une saison exceptionnelle avant les Jeux asiatiques et j’ai hâte de voir ces jeunes athlètes se faire un nom dans leur épreuve respective.

L’ancien capitaine de l’équipe indienne de football et conseiller du DSF Bhaichung Bhutia a également souhaité au contingent alors qu’il s’apprêtait à monter sur scène. Il a déclaré : « Les Jeux asiatiques sont le summum de l’excellence sportive en Asie. Tous les athlètes ont consacré des années de dévouement et de travail acharné et c’est leur persévérance continue dans leur parcours sportif qui les a menés aux 19e Jeux asiatiques de Hangzhou 2022. J’ai hâte de voir les athlètes indiens se démarquer sur la scène internationale. . Alors qu’ils se préparent à graver leur nom dans l’histoire, mes meilleurs vœux les accompagnent. Il est intéressant de noter que 50 % du contingent indien est composé de femmes. Nous devrions bâtir sur cela à l’avenir. »

Pendant ce temps, l’ancien joueur de cricket et administrateur indien Dilip Vengsarkar a également souhaité aux athlètes. Il a déclaré : « Ces Jeux asiatiques seront particulièrement spéciaux pour moi étant donné que le cricket reviendra après 2014. Le pays tout entier attend avec impatience cette édition des Jeux asiatiques et vous encouragera tous bruyamment. »

Bhavit Sheth, directeur de l’exploitation et co-fondateur de Dream Sports, a déclaré : « Cette année, l’Inde envoie le plus grand contingent jamais vu aux Jeux asiatiques. Dream Sports salue leur passion, leur dévouement et leur persévérance. Au nom de toute la famille Dream Sports et de la Dream Sports Foundation, nous leur souhaitons le meilleur. Laissez leurs réalisations nous inciter à devenir une véritable nation sportive et alimenter les rêves des générations à venir.