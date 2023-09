MC Academy lance les « Wear It Wednesdays » pour promouvoir les partenariats commerciaux | Actualités, Sports, Emplois

LEWISTOWN — Jennifer Jackson avait certainement entendu parler du vendredi décontracté ou d’une journée décontractée. Mais « Le porter mercredi? » Il s’agissait d’un nouveau concept pour le coach de carrière de l’Académie des sciences et technologies du comté de Mifflin. Surtout lorsqu’il s’agit de tenues professionnelles.

L’idée est que les entreprises, les agences et les collèges ou écoles de métiers de la région envoient des T-shirts, des chemises d’uniforme ou d’autres vêtements qui les représentent à l’Académie, afin que l’école puisse faire partie de l’action.

Le personnel de l’Académie portait la chemise lors du Hump Day et en profitait pour parler aux étudiants de l’entreprise en question et du travail qu’ils accomplissent. Les étudiants peuvent également voir le membre du personnel porter la chemise et poser des questions sur l’entreprise.

« Il s’agit d’une excellente occasion de relier l’éducation que nos étudiants reçoivent avec des opportunités du monde réel. » dit Jackson. « C’est également une excellente occasion de faire représenter votre entreprise ou votre école ici à l’Académie. »

Elle a eu l’idée après avoir vu une publication sur les réseaux sociaux après qu’un autre centre de carrière et de technologie ait organisé un événement similaire. L’Académie cherche toujours des moyens d’établir des partenariats solides avec les membres de la communauté.

Jackson espère un accueil positif de la part des entreprises « dans l’espoir qu’ils monteront à bord », dit-elle.

Les membres du personnel qui portent la tenue professionnelle peuvent être n’importe qui, des instructeurs aux administrateurs en passant par le bureau de l’Académie. « Le fait est qu’une conversation s’instaure entre nous et les étudiants. » dit Jackson. « Cela permet aux étudiants de savoir que l’entreprise a des opportunités disponibles dans la région. Les enseignants peuvent également l’inclure dans leurs plans de cours de la journée.

Jackson a déclaré que l’objectif du programme est de permettre aux étudiants de réfléchir aux opportunités d’emploi qui existent après l’obtention de leur diplôme, mais de leur faire comprendre que ces opportunités existent dans les limites de la vallée de Juniata.

« Où veulent-ils travailler et que veulent-ils être ? » Jackson a expliqué. « Il existe des options locales qui permettent à nos étudiants de rester dans la région. Ils sont instruits localement, alors pourquoi ne pas essayer de les faire travailler localement.

Comme dans la plupart des industries, il subsiste une pénurie de travailleurs dans les métiers, a déclaré Jackson. «C’est juste à notre porte. Nous pouvons développer notre entreprise et notre industrie localement. Heureusement, nous avons les étudiants pour le faire.

L’Académie recherche des chemises à porter dans tous les domaines liés aux matières enseignées à l’Académie, qui vont de l’installation électrique à la soudure, en passant par la cosmétologie et les arts culinaires.

« Si vous êtes en mesure de fournir un maillot, il sera remis au membre du personnel le plus approprié pour le représenter le mercredi », dit Jackson. «Nous reconnaissons l’importance de nos partenaires communautaires et souhaitons partager cette information avec les membres prometteurs de notre communauté, nos étudiants. Veuillez envisager d’aider notre vision à prendre vie.

Les chemises peuvent être déposées au bureau de l’école, situé au 710 Pitt St., Lewistown. Pour plus d’informations, appelez le (717) 248-3933, poste 24. 5610.









Les dernières nouvelles du jour et bien plus encore dans votre boîte de réception