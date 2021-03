MBS fait face à une plainte pénale en Allemagne après que Biden l’ait laissé se décrocher de Khashoggi

Bandar Algaloud / Gracieuseté de la Cour royale saoudienne / Document via Reuters

Une affaire pénale contre Mohammed ben Salmane et d’autres membres de la hiérarchie saoudienne a été déposée devant un tribunal allemand pour le meurtre brutal, le démembrement et la disparition de 2018. Washington Post journaliste Jamal Khashoggi malgré le refus du Royaume de l’implication directe de MBS et la réponse flasque de l’administration Biden au meurtre.

«La plainte de 500 pages déposée par le groupe de liberté de la presse Reporters sans frontières (RSF) est la première fois qu’une affaire pénale est déposée en dehors de ce qui était largement considéré comme un procès-spectacle en Arabie saoudite. Ce procès a vu la condamnation de huit personnes qui ont ensuite été graciées après que la famille Khashoggi leur aurait pardonné.

Le prince héritier saoudien est un tueur. Alors, pourquoi Biden ne fait-il que hausser les épaules?

Lundi, l’ambassadeur saoudien aux Nations Unies a contesté un rapport de quatre pages de la CIA publié la semaine dernière qui soulignait l’implication de MBS, en tweetant: «Allons tous de l’avant pour s’attaquer aux graves problèmes mondiaux !!»

L’ambassadeur Abdallah Al-Mouallimi a qualifié le rapport américain, qui a été largement critiqué comme étant faible, comme étant «basé sur aurait pu, aurait dû et aurait été et ne se rapproche pas de la preuve de l’accusation au-delà de tout doute raisonnable».

Le rapport, qui a été retenu par l’administration Trump et publié la semaine dernière par Biden, n’accuse pas directement MBS d’avoir ordonné le coup sur Khashoggi mais dit qu’il avait un «contrôle absolu» sur toutes les activités menées par les services de renseignement du Royaume. Al-Mouallimi a fait valoir dans une tirade sur Twitter que «le prince a courageusement accepté la responsabilité morale, présenté l’accusé à la justice et s’est engagé à réformer les services de renseignement. Affaire classée! »

Khashoggi a été pris en embuscade au consulat saoudien à Istanbul par une équipe de 15 personnes, dont un chirurgien brandissant une scie à os et sept membres de l’équipe d’élite de la sécurité personnelle de MBS en octobre 2018. Le corps du journaliste n’a jamais été retrouvé.

La plainte en Allemagne a été déposée lundi auprès des procureurs de la ville de Karlsruhe, selon un communiqué de RSF. Le dossier décrit la détention arbitraire de 34 journalistes et le meurtre brutal de Khasogghi pour souligner ce qu’il appelle la persécution «généralisée et systématique» de la presse par le Royaume.

«Ces journalistes sont victimes d’homicides illégaux, de torture, de violences et coercitions sexuelles et de disparitions forcées», a déclaré mardi matin Christophe Deloire, secrétaire général de RSF. «Les responsables de la persécution des journalistes en Arabie saoudite, y compris du meurtre de Jamal Khashoggi, doivent être tenus pour responsables de leurs crimes.»

Le communiqué de RSF nomme MBS et quatre autres suspects; Saud Al-Qahtani, proche conseiller du prince héritier qui, selon eux, a participé directement à la planification et à l’exécution du meurtre ainsi qu’à la mise en œuvre de la politique de persécution des journalistes en Arabie saoudite; Ahmad Mohammed Asiri, l’ancien chef adjoint du renseignement, soupçonné d’avoir personnellement supervisé le meurtre de Khashoggi; Mohammad Al-Otaibi, le consul général à Istanbul au moment du meurtre; et Maher Abdulaziz Mutreb, un officier du renseignement qui a dirigé l’équipe qui «a torturé, tué et fait disparaître de force Jamal Khashoggi».

La plainte a été déposée en Allemagne parce que les lois peuvent étendre la «compétence universelle» à certains crimes internationaux graves, même lorsque les victimes ne sont pas allemandes. L’affaire est étayée par la récente condamnation par un tribunal allemand d’un officier des services secrets syriens pour avoir aidé et encouragé des crimes contre l’humanité pour la torture de manifestants dans l’une des prisons de Bachar al-Assad, selon le Gardien.

«L’ouverture officielle d’une enquête pénale en Allemagne sur les crimes contre l’humanité commis en Arabie saoudite serait une première mondiale», a déclaré Christian Mihr, directeur de RSF en Allemagne. «Nous demandons au procureur général d’ouvrir une analyse de la situation, en vue de lancer formellement une enquête du parquet et d’émettre des mandats d’arrêt.»

RSF classe l’Arabie saoudite au 170e rang sur 180 pays dans son indice de la liberté de la presse. «L’Arabie saoudite n’autorise aucun média indépendant», affirme le raisonnement de RSF. «Malgré ses discours de réforme, Mohammad bin Salman (MBS) a intensifié la répression depuis sa nomination au poste de prince héritier en juin 2017. Le nombre de journalistes et citoyens-journalistes en détention a triplé depuis le début de 2017.»

Le tribunal allemand n’a pas encore accepté la demande et aucune date d’audience n’a été fixée.

