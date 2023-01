M’boro 1 – 5 Brighton

Le vainqueur de la Coupe du monde Alexis Mac Allister a marqué ses premiers buts depuis son retour alors que Brighton battait Middlesbrough 5-1 pour atteindre le quatrième tour de la FA Cup.

L’international argentin, remplaçant à la mi-temps d’Adam Lallana au stade Riverside, a produit des finitions habiles à la 58e et à la 80e minute pour cimenter une confortable victoire 5-1 pour l’équipe de Premier League.

Les buts en première mi-temps de Pascal Gross et Lallana de part et d’autre de l’égalisation de Chuba Akpom – son 14e de la saison – avaient mis les visiteurs sur leur chemin.

Le remplaçant Deniz Undav a ajouté un cinquième en retard un jour où les espoirs de promotion de Michael Carrick ont ​​eu un avant-goût de ce qui les attend s’ils sortent du deuxième niveau cette saison.

Mac Allister a dû se contenter une fois de plus d’un siège sur le banc alors que le patron de Brighton, Roberto De Zerbi, a aligné une formation solide comprenant sept des hommes qui ont débuté la victoire 4-1 en Premier League mardi contre Everton en difficulté.

Les visiteurs ont commencé fort avec Kaoru Mitoma proéminent sur la gauche et lié de manière menaçante à Gross.

C’est le skipper Gross qui a fait la percée à seulement huit minutes lorsque, après que Solly March, non marqué, ait couru sur la passe intelligente d’Evan Ferguson pour forcer Zack Steffen à sauver, il a suivi et s’est enfoncé dans le filet vide.

Les Teessiders avaient du mal à tenir les Seagulls à distance, mais ils se sont retrouvés à égalité après 13 minutes lorsque l’ancien gardien de Boro, Jason Steele, n’a pu que toucher la tête d’Akpom sur le poteau et a vu le ballon filer dans son filet.

Steele est venu à la rescousse de Brighton après 23 minutes lorsque Matt Crooks a choisi la course de Riley McGree avec un coup astucieux et il a couru au but avant de déclencher un entraînement cinglant que le gardien a renversé sur sa barre transversale.

Image:

Adam Lallana est félicité par ses coéquipiers après avoir mis Brighton 2-1 contre Middlesbrough





Steffen était un peu moins convaincant face au coup franc de Gross à la 26e minute et reprenait le ballon de son filet à la demi-heure lorsque Mitoma a ramené le centre de March au second poteau et Lallana est rentré chez lui à bout portant. Portée.

Steele a sauvé confortablement de Crooks et Jan Paul van Hecke a piraté le centre d’Akpom au premier poteau alors que Boro a répondu, mais Steffen a dû faire face à un effort bien frappé de Mitoma pour s’assurer que les hôtes n’entraient à la pause qu’un seul but en déficit.

Mac Allister a remplacé Lallana à la pause alors que les visiteurs revenaient d’humeur déterminée et ils auraient pu tuer le match en trois minutes si March n’avait pas dirigé une tête franche du centre invitant de Pervis Estupinan directement sur Steffen.

Les hôtes ne pouvaient tout simplement pas échapper à leur propre moitié avec Moises Caicedo et Mac Allister dominant le milieu du parc et l’Argentin a obtenu sa récompense lorsqu’il a réagi intelligemment pour lancer le tir ratissé d’Estupinan devant Steffen et à l’intérieur de son poteau gauche.

Mac Allister s’est rapproché à deux reprises avec des coups francs et a finalement doublé son total lorsqu’il a converti le centre bas de Gross avec un minimum d’agitation avant qu’Undav ne termine le travail à deux minutes de la fin.