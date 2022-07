M’boro 1 – 1 W Brom

Middlesbrough et West Brom ont partagé les points lors de leur premier match de championnat de la saison 2022/23 après un match nul 1-1 au Riverside Stadium.

Boro de Chris Wilder – qui a raté une place de barrage de cinq points la saison dernière – a frappé en premier quand Isaiah Jones a épongé un ballon carré de Chuba Akpom (10), avant que Duncan Watmore ne voie un effort marqué pour hors-jeu.

Les Baggies sont sortis de leur carapace après la pause et, suite à un sort de domination, ont égalisé lorsque les débutants Jed Wallace et John Swift ont combiné pour que ce dernier tire dans l’égalisation (51e).

Comment les candidats à la promotion se sont annulés

En tant que deux candidats à la promotion qui n’étaient pas parmi les six premiers du dernier trimestre, Middlesbrough et West Brom tenaient à commencer du bon pied alors qu’ils cherchaient à remettre les pendules à l’heure et à démarrer avec trois points.

Isaiah Jones donne à Middlesbrough une avance rapide lors de leur premier match de championnat de la saison contre West Brom.



Ce sont les Baggies qui ont menacé en premier, avec le stoppeur Boro Zack Steffen – prêté par Manchester City – contraint de rétropédaler rapidement pour pousser le centre de Wallace sur la barre transversale et derrière.

Duncan Watmore aurait pu en faire deux pour Middlesbrough, mais ne peut pas trier ses pieds pour le mettre au fond du filet.



Mais Boro a rapidement fait démarrer le rêve. Ryan Giles a coupé sur la gauche et a envoyé le ballon à Akpom, dont le ballon carré est tombé parfaitement pour que Jones claque à la maison quand Watmore ne le pouvait pas.

John Swift termine un mouvement bien travaillé de West Brom, alors qu’ils égalisent dans leur match contre Middlesbrough.



Watmore pensait qu’il avait une seconde quand il a pris une touche soignée à six mètres et a terminé joliment avec une seconde, seulement pour être refusé par le drapeau du juge de touche, avant de faire un centre de Giles large avec le but béant.

West Brom est revenu rapidement dans le match après la pause et a à juste titre égalisé lorsque Wallace s’est déchaîné sur la droite et a retiré le ballon pour que Swift termine.

Steffen a effectué une série d’arrêts importants de Swift et Wallace alors que le match devenait une affaire de bout en bout, mais il y avait peu de chances de noter après cela et les équipes sont reparties avec un point chacune.

Et après?

Middlesbrough se rendra à Loftus Road pour affronter QPR à 15 heures le samedi 6 août, tandis que West Brom accueillera Watford à The Hawthorns à 20 heures le lundi 8 août.