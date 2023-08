M’boro 0 – 1 Millwall

Le premier but senior de Romain Esse a permis à Millwall de commencer la nouvelle saison du Sky Bet Championship avec style en remportant une victoire 1-0 à Middlesbrough.

Esse, 18 ans, remplaçant en deuxième mi-temps, n’était sur le terrain que depuis cinq minutes lorsqu’il s’est accroché au centre bas d’Aidomo Emakhu et son excellent premier résultat a trouvé la lucarne supérieure.

Le but de la 79e minute n’était pas plus que ce que méritait Millwall étant donné leur supériorité à ce point, Zian Flemming et Kevin Nisbet étant également passés près d’une percée.

Middlesbrough, qui a disputé les barrages la saison dernière, a été décevant, son besoin de signatures supplémentaires en attaque étant évident tout au long.

Millwall a été la meilleure équipe pendant la majeure partie du match, Flemming ayant immédiatement conclu une entente décente avec son compatriote Nisbet, qui a rejoint cet été depuis Hibernian.

Flemming a lancé un effort du pied latéral juste à côté du poteau gauche à la quatrième minute après une mise à pied soignée de Casper De Norre, et s’est rapproché de nouveau sept minutes plus tard lorsqu’une routine en virage court impliquant Joe Bryan s’est terminée en lui clignotant un entraînement bas sur la face du but.

L’ancien attaquant de Middlesbrough Duncan Watmore a menacé les visiteurs au milieu de la première mi-temps avec un tir bloqué par Paddy McNair.

Watmore était à nouveau au cœur de l’action neuf minutes avant la pause alors qu’il se dirigeait vers la surface de réparation de 18 mètres avant de tirer un tir qui passait par-dessus la barre transversale via une déviation de Dael Fry.

L’attaque de Middlesbrough en première mi-temps a été généralement inefficace, le milieu de terrain à cinq hommes de Millwall refusant aux joueurs locaux du temps ou de l’espace sur le ballon.

Boro avait le ballon dans le filet à la 39e minute, mais il avait franchi la ligne de démarcation pour un coup de pied de but avant que Matt Crooks ne le retire pour que Hayden Hackney le poignarde à la maison.

Crooks a menacé au début de la seconde mi-temps, caressant un premier tir au-dessus de la barre après que Morgan Rogers ait placé le centre de McNair sur son chemin, mais Millwall aurait vraiment dû prendre les devants quelques minutes plus tard lorsque Bryan n’a pas réussi à trouver la cible après Flemming a glissé sur une croix invitante de la droite.

Alors que Millwall continuait à se tailler les meilleures chances, Boro était redevable au nouveau gardien de but Seny Dieng d’avoir gardé la feuille de match vierge à l’heure de jeu.

Watmore a sorti Nisbet au milieu, mais Dieng a rapidement quitté sa ligne pour sauver le tir de l’Ecossais.

Dieng ne pouvait rien faire lorsque deux des remplaçants de Millwall se sont combinés pour sortir de l’impasse à 11 minutes de la fin.

Emakhu s’est éloigné de McNair pour casser la ligne de touche gauche et, après avoir glissé un centre bas dans la surface de réparation de 18 mètres, Esse a enroulé une superbe première fois dans le coin supérieur.

Les gérants

Michael Carrick de Middlesbrough :

« C’est décevant. On est venu ici pour essayer de gagner le match, mais dans le premier match de la saison, parfois on ne sait pas trop à quoi s’attendre. Je pense qu’on avait de bons joueurs sur ce terrain, qui étaient capables de jouer dans une bonne équipe et un bon jeu. Ils étaient capables de marquer des buts et d’en créer.

« Ce n’est pas parce que nous avons perdu le match que les gens pourraient l’étiqueter. Les joueurs sont définitivement assez bons. Cela ne nous empêche pas de vouloir nous améliorer, mais c’est facile de dire que parce que nous n’a pas gagné et nous n’avons pas marqué, nous avons besoin de (nouveaux) joueurs pour arriver là où nous voulons être. J’aimerais ajouter des joueurs, mais je suis vraiment content des joueurs que nous avons dans l’équipe. «

Gary Rowett de Millwall :

« Cela ne nous dérange pas – nous apprécions cette étiquette d’outsider. Nous avons eu quatre saisons où nous avons été très, très proches des barrages, et les deux dernières saisons sont allées au dernier match. Si les gens écrivent nous, peut-être que ce sont des gens qui n’ont pas regardé notre équipe. Je pense que nous nous sommes bien renforcés et je pense que nous avons une bonne équipe. Si vous regardez cette division, il est toujours facile de choisir les grandes équipes ou les équipes qui sont descendues de la Premier League, et je le comprends. Neuf fois sur 10, ces équipes rebondissent parce qu’elles ont la qualité et les ressources.

« Je m’attendrais à ce qu’un club comme Middlesbrough soit en avance sur nous dans les pensées des gens sur ce qui va se passer à la fin de la saison, mais cela ne nous empêche pas d’être ce que nous sommes. Les gens étiquettent Millwall d’une certaine manière, mais si vous regardez aujourd’hui, oui nous avons défendu avec diligence, oui nous avons bien fait la transition, mais nous avons également joué du très bon football et nous avons des joueurs talentueux. »