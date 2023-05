M’boro 0 – 1 Coventry

Coventry a scellé sa place dans la finale des barrages du championnat en battant Middlesbrough 1-0 mercredi soir.

Après un match nul et vierge au match aller, c’est Coventry qui a porté le coup fatal au Riverside Stadium alors que Gustavo Hamer a marqué en seconde période.

En Ligue 2 aussi récemment qu’en 2018, Coventry n’est plus qu’à 90 minutes d’un premier retour en Premier League depuis 2001.

Ils affronteront Luton en finale à Wembley le samedi 27 mai – en direct sur Sky Sports Football.

La grève de Hamer envoie Coventry à Wembley

C’est Middlesbrough qui a dominé la possession, comme prévu, mais c’est Coventry qui a eu la grande ouverture précoce. Une erreur de Tommy Smith avec un backpass mal placé a été saisie par Viktor Gyokeres, mais Zack Steffen n’a pas tardé à réagir pour démentir le Suédois.

Coventry a appuyé sur l’accélérateur en seconde période et à la 57e minute, l’impasse dans le match nul a finalement été brisée. Gyokeres était à nouveau l’instigateur, car son excellent travail a vu le ballon tomber sur la trajectoire de Hamer – qui s’est stabilisé, a déplacé le ballon sur son pied droit, puis en a plié un dans le coin supérieur.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le capitaine de Coventry City, Liam Kelly, parle à Sky Sports après la victoire 1-0 sur Middlesbrough



Le patron de Middlesbrough, Michael Carrick, a sonné les changements, mais c’est Coventry qui semblait le plus probable, Hamer menaçant à nouveau avec un coup franc qui a secoué la barre transversale.

Et il n’y aurait pas de passage pour Boro. Ils joueront à nouveau dans le championnat la saison prochaine, et leur attente pour le football de haut niveau s’étendra sur au moins sept ans.

Carrick : Nous n’en avons pas assez fait, mais nous reviendrons plus forts

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’entraîneur de Middlesbrough, Michael Carrick, revient sur la défaite de son équipe



Michael Carrick de Middlesbrough sur Sky Sports Football :

« Nous n’avons probablement pas fini par créer suffisamment d’occasions pour marquer un but. Je pense que nous avons joué du bon football sur les deux jambes et nous sommes entrés dans de bonnes zones, nous n’avons pas assez créé d’occasions nettes, mais je ne peux pas Nous avons passé quelques mois fantastiques et avec leur attitude et leur volonté d’apprendre, de se mettre en avant, je suis tellement fier du groupe.

« C’est généralement la chose qui se dit dans cette situation, mais je suis fier des garçons et du personnel pour ce que nous avons fait, c’est juste que nous avons manqué un peu ce soir. Je suis dégoûté pour les fans, car le soutien que nous avons eu a été assez spécial. C’est difficile. Ces expériences ne sont jamais agréables – ce sont les meilleures dont on puisse apprendre à bien des égards, mais elles ne sont jamais agréables quand on les traverse. Nous faut le prendre sur le menton.

« Fair-play à Coventry. C’est une bonne équipe, bien organisée. Mark et son équipe ont fait un travail incroyable. Le mérite est dû. »

Robins : Le match le plus long de ma carrière

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Ce fut une longue nuit pour le manager de Coventry City, Mark Robins à Middlesbrough !



Mark Robins de Coventry sur Sky Sports Football :

« Je pense que c’est le match le plus long de ma carrière ! Middlesbrough est si bon. Vous leur donnez n’importe quel temps, n’importe quel espace et ils vous feront du mal.

« Au cours des trois matchs, nous avons très bien réussi à rassembler probablement les deux meilleurs avant-centres de la division.

« Les supporters nous ont poussés. Cela a été un effort d’équipe incroyable. Six longues années à essayer de nous amener à ce stade. Prochaine étape, un match vraiment difficile à Wembley maintenant mais nous devons en profiter ce soir, nous allons pour boire quelques verres. »

La montée de Coventry sous Robins

« Coventry était tactiquement parfait »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Gustavo Hamer marque pour mettre Coventry City devant Middlesbrough 1-0 en demi-finale des barrages du championnat



Jobi McAnuff sur Sky Sports Football :

« Coventry était tactiquement absolument parfait dans les deux jambes parce que c’est une force d’attaque si puissante que nous avons vue sous Michael Carrick.

« Pour les garder sans but, il faut de l’organisation, mais la volonté et le désir des joueurs d’accepter ce que le manager demande. »

Hal Robson-Kanu sur Sky Sports Football :

« C’est l’étoffe dont sont faits les contes de fées. Ces garçons l’ont vécu au cours de plusieurs saisons. C’est phénoménal à voir. Il s’agissait de savoir qui était prêt à travailler plus fort et les joueurs de Coventry ont mis un changement, et certains. Ils méritaient amplement cette victoire.

« Cela montre quand vous êtes ensemble, ce que vous pouvez faire en tant que groupe. Quand vous regardez les équipes de cette ligue, il y a de très gros clubs qui viennent de sortir de la Premier League et qui sont incapables de faire le jeu- Ces joueurs, sur le papier, ne font peut-être que gratter les barrages, mais leur performance au cours de la saison est incroyable à voir. »

Joueur du match – Gustavo Hamer

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le vainqueur du match Hamer était un homme heureux après la victoire de Coventry



Gustavo Hamer de Coventry sur Sky Sports Football:

« Nous nous entraînons beaucoup sur les contre-attaques et je pense que nous avions des statistiques et des faits selon lesquels nous sommes l’une des meilleures équipes de la ligue avec des contre-attaques. J’ai reçu le ballon de Vik et j’ai pensé que si je tirais tout de suite, j’allais j’ai raté le cadre, alors j’ai pris un peu plus de temps pour moi et j’ai tiré dans la lucarne !

« Je pense que la finale est une motivation supplémentaire pour nous et les fans qui voyagent avec nous. Je n’y ai jamais joué, donc pour moi, ce sera quelque chose de nouveau. »

Et après?

Alors que Middlesbrough restera dans le championnat Sky Bet pour la campagne 2023/24, Coventry jouera Luton en finale des barrages au stade de Wembley à 16h45 le samedi 27 mai pour une place en Premier League.