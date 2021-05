Mbaye Diagne: Watford rejoint Brighton et Crystal Palace avec un intérêt pour le prêté Galatasaray de West Brom | Actualités du football

Watford a inscrit Mbaye Diagne sur sa liste de cibles potentielles pour l’attaquant cet été suite à sa promotion en Premier League.

L’attaquant de Galatasaray a rejoint West Brom en prêt en janvier et a impressionné malgré la relégation des Baggies par la défaite à Arsenal dimanche.

Brighton et Crystal Palace suivent également la situation de Diagne et un accord permanent avec Albion n’est pas envisagé maintenant que le club sera dans le championnat.

L’international sénégalais de 29 ans a marqué trois buts et en a inscrit deux autres en s’adaptant rapidement aux rigueurs de la Premier League, bien que sa performance lors de la défaite 3-1 aux Emirats n’ait pas été sa meilleure.

Selon Wyscout, Diagne a inscrit les buts les plus attendus (10,3) et les buts et passes les plus attendus (10,94) en Super Lig turque avant son passage aux Hawthorns.

Image:

Mbaye Diagne a marqué trois buts et en a mis deux de plus en s’adaptant rapidement aux rigueurs de la Premier League



Il avait marqué 11 buts en 19 apparitions dans toutes les compétitions pour Galatasaray cette saison.

Actualités Sky Sports a révélé en exclusivité l’intérêt de West Brom à signer un prêt de Diagne lors du mercato de janvier.

Yokuslu et Diagne reviennent sur le marché

Le manager Sam Allardyce, dont l’avenir en tant que patron est incertain, a déclaré « il est clair de voir qu’il est un buteur » après l’impact initial de Diagne en février, mais a récemment jeté le doute sur le Celta Vigo Loanee Okay Yokuslu et le retour du Sénégal la saison prochaine.

« Une chose est sûre, certainement OK (Yokuslu) et Mbaye sont venus ici pour impressionner et pour nous aider à rester en Premier League », a déclaré Allardyce.

« Relever ce défi est majeur de leur point de vue et je pense que cela montre où ils veulent jouer leur football.

« Ils veulent jouer leur football en Premier League et en Angleterre. Je ne suis pas sûr de savoir s’ils envisageraient cette chute au championnat.