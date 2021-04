Le premier «but» exclu de West Brom contre Southampton était-il la décision VAR la plus déroutante de la saison à ce jour?

Les Baggies se sont vu refuser un premier but dans des circonstances controversées contre Southampton par une autre erreur apparente de grande envergure de VAR.

Et si « controversé » et « VAR » ont été des compagnons réguliers cette saison, l’incident de ce lundi, diffusé en direct Sky Sports, était l’un des plus étranges à ce jour.

A fait #var utiliser les lignes de hors-jeu sur le mauvais joueur WBA ??? – Jamie Carragher (@ Carra23) 12 avril 2021

Alors, qu’est-ce-qu’il s’est passé?

Mbaye Diagne, debout à proximité de son coéquipier Kyle Bartley, semblait avoir stimulé les espoirs de survie des Baggies quand il les a fait signe en quatre minutes aux Hawthorns, seulement pour que l’effort soit exclu sur le terrain pour hors-jeu.

La décision a été vérifiée par le VAR et la décision de hors-jeu a été confirmée, bien que Diagne ait semblé être maintenu en jeu par le défenseur des Saints Jannik Vestergaard.

L’équipe de commentateurs de Sky Sports a été immédiatement déconcertée, Don Goodman disant aux téléspectateurs: «Une fois que j’ai vu les images, j’ai pensé qu’il était d’accord.

« Les lignes disent différemment … mais c’est Kyle Bartley qui est hors-jeu. Je me demande s’ils ont bien compris? Kyle Bartley n’a rien à voir avec le but »

Alors pourquoi l’objectif a-t-il été refusé?

Sky Sports a été informé par le centre de match de VAR que Bartley a bloqué la vue de la caméra, ce qui signifie que VAR n’a pas été en mesure de prouver de manière concluante que l’attaquant était en jeu et n’a donc pas pu annuler la décision.

Comme expliqué à la mi-temps par Sky Sports présentateur Dave Jones: « De toute évidence, il a été donné hors-jeu sur le terrain. Ensuite, il est allé à VAR.

« Ils disent que Bartley bloquait la vue en ligne de Diagne et parce qu’ils ne peuvent pas tracer une ligne définitive, ils doivent s’en tenir à la décision sur le terrain. »

Qu’ont dit les experts de Sky Sports?

Kevin Campbell au Football du lundi soir: « J’en ai assez du VAR et de la façon dont il est arbitré. C’était un but parfaitement bon. Le fait que West Brom ait marqué deux buts a permis au juge de touche et à l’officiel du VAR de sortir de prison. Pour moi, c’est une honte. «

Sky Sports ‘ Jamie Carragher: « C’est une situation pour laquelle le VAR est fait. Diagne est en jeu, je n’ai aucun doute. Je sais que c’est un appel serré, mais si vous regardez ses pieds, oui c’est en jeu.

« VAR ne peut pas voir l’épaule de Diagne, mais il y a plus de preuves qu’il est en jeu que les preuves de hors-jeu. J’aurais aimé voir le but donné, et cela met en évidence le problème avec le système plutôt que l’assistant de l’arbitre. «