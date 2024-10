Mbappé prêt pour l’Arabie Saoudite Venture

Un calendrier chargé attend les actuels vainqueurs de l’UEFA Champions League. Le Real Madrid a débuté sa saison avec la Super Coupe de l’UEFA contre l’Atalanta à la mi-août, juste avant le début de la Liga. Alors que la Coupe du monde des clubs élargie à 32 équipes aura lieu l’été prochain (15 juin – 13 juillet), les Merengues de Kylian Mbappé disputeront la Coupe intercontinentale le 18 décembre au Qatar. La compétition autrefois prestigieuse fait son retour avec un nouveau format : le représentant européen affrontera le vainqueur des séries éliminatoires parmi les cinq autres champions continentaux (Al Ahly face à Al Ain, Pachuca attendant le vainqueur de la Copa Libertadores). Le Real Madrid reprendra la compétition en 2025 avec la Supercoupe d’Espagne, qui se déroulera à nouveau en Arabie Saoudite pour la cinquième année consécutive. Le calendrier récemment confirmé verra le Real, champion actuel de la Liga, affronter Majorque, finaliste perdant de la dernière Coupe du Roi, le 8 janvier. Le lendemain, Barcelone, finaliste, affrontera l’Athletic Bilbao, qui a remporté le trophée de la Copa del Rey contre les Baléares. Le football espagnol, les supporters des deux clubs et Riyad attendent avec impatience un Clasico en finale de cette Supercoupe le 12 janvier. Lors de leur dernière rencontre, le Real a infligé une défaite 4-1 aux Blaugranas, avec Vinícius inscrivant un triplé. Dans l’état actuel des choses, Kylian Mbappé pourrait disputer son premier match officiel en Arabie Saoudite. Il avait déjà marqué à Riyad lors d’un match amical caritatif entre le PSG et une sélection des meilleurs joueurs d’Al-Hilal et d’Al-Nassr le 19 janvier 2023. Les Parisiens ont triomphé 5-4, grâce aux contributions de Lionel Messi, Marquinhos, Sergio Ramos, et Hugo Ekitike, aux côtés d’un doublé de Cristiano Ronaldo pour l’équipe adverse.