Mbappe précipite le retour des blessures mais ne peut pas sauver le PSG contre le Bayern

Kylian Mbappe a admis qu’il n’était “pas censé jouer” le huitième de finale aller de la Ligue des champions du Paris Saint-Germain contre le Bayern Munich mardi, après avoir quitté le banc mais avoir pu empêcher une défaite 1-0 au Parc des Princes. .

L’attaquant français a subi une blessure aux ischio-jambiers le 1er février qui, selon le club, l’exclurait pendant trois semaines. Pourtant, il est entré en jeu à la 57e minute et a enflammé le match, ayant deux buts refusés pour hors-jeu alors que son entrée a changé le scénario du match.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

“C’était difficile, imprévisible. Je n’étais pas censé jouer mais je voulais jouer et aider mes amis”, a déclaré Mbappe.

“Nous avons tout fait, nous avons travaillé nuit et jour pour me donner du temps de jeu. Je voulais [start the game]. Mais parfois, il faut être satisfait de ce que l’on peut faire, et c’est tout ce que je pouvais faire.”

Après que Kingsley Coman ait marqué le seul but du match à la 53e minute, le retour à la forme physique de Mbappe est le meilleur espoir du PSG pour le match retour du 8 mars à l’Allianz Arena. Et Mbappe pense que si le PSG est au complet, il peut changer les choses à Munich.

Kylian Mbappe a donné vie au PSG mais n’a pas pu le sauver de la défaite contre le Bayern Munich. Alex Grimm/Getty Images

“Il faut se souvenir de la dernière partie du match, on est en retard mais on a vu qu’on était capable de leur causer des problèmes”, a-t-il dit. “Nous avons besoin que tous nos joueurs soient en bonne santé et y aillent pour gagner et se qualifier.

“Nous avons vu que lorsque nous sommes tous ensemble, nous sommes capables de jouer vers l’avant, de jouer au football offensif et qu’ils n’étaient pas à l’aise.”

Le défenseur vétéran Sergio Ramos, cependant, a été plus pointu sur ce que le PSG doit changer s’il veut atteindre les huit derniers.

“Je suis très déçu pour les supporters. Il va falloir montrer plus de caractère au match retour, et plus de verticalité”, a-t-il déclaré à Canal+.

“Nous voulons gagner et être les meilleurs possible, mais c’est la nature du football. Parfois nous jouons bien, parfois nous jouons mal. Ce qui compte, c’est le résultat final. Plus nous jouons, plus nous aurons d’expérience . Ça ira de mieux en mieux.”

L’entraîneur Christophe Galtier espère également qu’Achraf Hakimi sera de retour sur le flanc droit de la défense après avoir été remplacé pour cause de blessure à la mi-temps.

“Je comptais sur lui mais il est vite devenu évident qu’il ne pourrait pas jouer tout le match”, a déclaré Galtier.

« Nous avons pris un risque avec lui mais il a rapidement souffert de douleurs musculaires.

Galtier espère que l’histoire sera différente dans trois semaines à Munich.

“C’est un autre match. Ce soir, personne n’est éliminé, personne n’est passé”, a-t-il déclaré. “J’ai beaucoup d’espoir. J’espère que nous aurons beaucoup de nouveaux joueurs et que nous pourrons jouer comme nous avons joué les 20-25 dernières minutes.”

Les informations de Reuters et de l’Associated Press ont été utilisées dans ce rapport.