La fenêtre de transfert de janvier peut sembler un souvenir lointain, mais cela ne signifie pas que la rumeur s’est fermée! Les spéculations sur les mouvements estivaux se réchauffent, alors consultez les derniers potins ci-dessous et consultez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Mbappe pourrait quitter le PSG pour 150 millions d’euros alors que les négociations de contrat ralentissent

Le Paris Saint-Germain pourrait envisager de laisser l’attaquant vedette Kylian Mbappe optez pour 150 millions d’euros cet été, les progrès stagnant sur le renouvellement de son contrat, rapporte Le Parisien,

Mbappe, 22 ans, a rejoint le PSG depuis Monaco dans le cadre d’un contrat d’une valeur de 180 millions d’euros en 2017 en tant que l’un des meilleurs jeunes espoirs du football, mais, après avoir raté de peu le titre de Ligue des champions la saison dernière, il semble que le temps de l’attaquant en Ligue 1 pourrait touche à sa fin alors que des sources ont déclaré à Julien Laurens d’ESPN qu’il n’y avait pas eu de percée dans les négociations contractuelles.

La hiérarchie du PSG tient à éviter de perdre Mbappe sur un transfert gratuit en 2022 et pourrait sanctionner sa sortie cet été, Liverpool et le Real Madrid menant les clubs d’élite en Europe pour sa signature.

Le vainqueur de la Coupe du monde 2018 a déclaré à RTL après la victoire 1-0 de la France en qualification pour la Coupe du monde face à la Bosnie-Herzégovine: [contract talks] avait progressé, j’en serais déjà venu à en parler. Bien sûr, j’en parlerai quand j’aurai pris ma décision. «

Un Mbappe frustré a également affirmé qu’il était de plus en plus fatigué des critiques et de la pression des médias, estimant qu’il était traité différemment des autres stars de l’équipe de France.

« Bien sûr que [criticism from the media] devient fatiguant, surtout lorsque vous jouez pour un club de votre pays et que vous donnez tout pour votre équipe nationale « , a-t-il déclaré. » Après un certain temps, cela devient fatiguant. C’est différent pour les joueurs qui jouent à l’étranger et ne reviennent ici que pour l’équipe nationale. Je suis là tout le temps, ils parlent beaucoup plus de moi. C’est un contexte différent [to other players], mais je savais que ce serait comme ça quand j’ai signé pour Paris. Nous verrons. »

BLOG EN DIRECT

09.44 BST: Liverpool est confronté à une énigme sur l’avenir de Mohamed Salah cet été, ont déclaré des sources à James Olley d’ESPN. Il y a un sentiment croissant au sein de l’équipe de Liverpool que Salah envisage un nouveau défi ailleurs, et les intermédiaires qui ont déjà travaillé en étroite collaboration avec le club ont exprimé en privé la conviction qu’un transfert pourrait être possible.

La situation sera en partie influencée par la façon dont Liverpool terminera la saison, devant arrêter une crise alarmante en Premier League tout en poursuivant une troisième apparition en finale de la Ligue des champions en quatre ans.

Des sources ont ajouté que les Reds sont détendus face à la situation, étant donné que le contrat du joueur de 28 ans a encore deux ans à courir, et qu’il n’y a pas eu de détérioration évidente de la forme de l’attaquant ou de son engagement envers le club avec Salah, le meilleur buteur avec Harry de Tottenham. Kane en Premier League cette saison avec 17 buts.

Liverpool pourrait envisager de reporter la décision sur l’avenir de Salah d’une autre année, mais il lui resterait alors 12 mois pour son accord et exigerait des frais beaucoup moins élevés que cet été. Un nouveau contrat à Liverpool pourrait être le meilleur résultat pour toutes les parties, permettant au club de protéger leur homme vedette, donnant à Salah «l’amour» dont il a besoin et à ses prétendants potentiels une autre année pour reconstituer leurs fonds de transfert.

09h30 BST: ICYMI – Erling HaalandLe père d’Alf-Inge Haaland et l’agent Mino Raiola se sont entretenus jeudi avec Barcelone et le Real Madrid au sujet d’un éventuel transfert de l’attaquant superstar du Borussia Dortmund.

Alf-Inge Haaland et Raiola se sont envolés pour Barcelone jeudi matin pour une réunion de 2 heures et demie avec le nouveau président du Barca Joan Laporta et le nouveau directeur du football du club, Mateu Alemany.

Des sources ont déclaré à ESPN que la réunion était une première étape pour explorer la viabilité d’un accord, avec des discussions à leurs tout débuts. Les deux hommes se sont ensuite envolés pour Madrid, arrivant à l’aéroport de Barajas de la ville jeudi après-midi et ont eu des discussions avec le Real Madrid qui se sont poursuivies dans la soirée.

Des sources ont déclaré à ESPN que la rencontre avec Madrid était « amicale » et « comme celles que nous organisons souvent concernant les joueurs ».

Raiola et Haaland voulaient en savoir plus sur les intentions et les projets d’été du Real Madrid, tandis que Florentino Perez voulait entendre des détails de première main sur la situation du joueur.

Des sources ont déclaré que, si Madrid décidait de déménager pour le Norvégien, ils estimaient qu’ils auraient l’avantage sur le Barca compte tenu de leurs relations avec le Borussia Dortmund et de leur situation financière plus favorable.

08h48 BST: Enzo Zidane, le fils du manager du Real Madrid Zinedine Zidane, est jugé avec l’Inter Miami CF de la MLS, ont déclaré des sources à Jeff Carlisle d’ESPN.

Une source a indiqué que Zidane s’était entraîné avec Miami tout au long de la pré-saison, mais a averti qu’il n’était toujours pas clair si le joueur de 26 ans se verrait offrir un contrat.

Zidane était le dernier dans les livres de l’équipe espagnole de deuxième rang UD Almeria, où il a disputé quatre matches de championnat au cours de la campagne 2019-20. Il a été libéré en octobre.

Zidane a déjà gravi les échelons de l’académie du Real Madrid, mais sa seule première apparition en équipe avec Los Blancos a eu lieu en 2016 dans un match de la Copa del Rey. Après avoir quitté le Real Madrid à la fin de cette saison, le milieu de terrain est allé jouer pour Alaves et Rayo Majadahonda en Espagne, ainsi que Lausanne-Sport en Suisse et le côté portugais d’Aves. Il a fait un total de 147 matches de championnat et de coupe professionnels, marquant 12 buts.

08h30 BST: Milieu de terrain uruguayen Lucas Torreira, qui est prêté à l’Atletico Madrid par Arsenal, a déclaré son souhait de signer pour Boca Juniors dès que possible pour être plus proche de sa famille après le décès de sa mère.

Torreira a obtenu un congé de compassion et est rentrée chez elle après le décès de sa mère du COVID-19 mardi.

Le joueur de 25 ans, qui est sous contrat avec Arsenal jusqu’en juin 2023, a déclaré à ESPN F90: « Je l’ai toujours dit. Je meurs d’envie d’y jouer. [Boca]. Je le dirai toujours, non seulement maintenant parce que je traverse ce moment, si ce n’est pas maintenant, ce sera en juin ou sinon, plus tard. La nuit où ma mère est décédée, ils m’ont appelé et l’une des premières personnes à qui j’ai parlé était mon agent. Je lui ai dit que je ne voulais plus jouer en Europe et que je voulais venir à Boca.

« Si mon agent regarde l’interview, il me tuera, car il dit que ça va devenir compliqué. Maintenant, après l’entretien, il m’enverra un message. Tout dépend de la manière dont les clubs peuvent négocier; ma décision n’implique pas d’argent. Si je veux continuer à gagner de l’argent, je reste en Europe … Il me reste encore un mois et demi et j’espère pouvoir terminer la saison avec l’Atletico en soulevant la Liga. «

PAPIER GOSSIP

– Le Manchester Evening News affirme que le défenseur de Brighton Ben White est ouvert à l’idée de déménager à Manchester United cet été. Le patron de United, Ole Gunnar Solskjaer, a suivi le joueur de 23 ans, avec Villarreal Pau Torres, tandis que Brighton devrait chercher plus de 35 millions de livres sterling pour le contrat de White.

– Arsenal cible le polyvalent du RB Leipzig Christopher Nkunku, avec le milieu de terrain français une cible clé pour Mikel Arteta cet été. C’est selon The Mirror, qui rapporte que le club du nord de Londres est prêt à raviver son intérêt pour le joueur de 23 ans avec lequel il était auparavant lié en 2018.

– Arteta devrait être sur le marché pour un arrière droit cet été avec des rapports selon lesquels Ainsley Maitland-Niles est prêt à quitter le club, selon The Telegraph. Le joueur de 23 ans a joué au milieu de terrain ainsi que la couverture à l’arrière droit pour Hector Bellerin, qui partirait également en été. Maitland-Niles n’a pas réussi à se faire une place dans l’équipe première depuis ses débuts en 2014 en Ligue des champions contre Galatasaray et est actuellement prêté à West Bromwich Albion.

– Aston Villa tente de repousser les prétendants potentiels alors que les géants de la Premier League continuent de surveiller Jack Grealishla situation. Le Mirror affirme que le contrat du milieu de terrain anglais est évalué à 100 millions de livres sterling s’il doit quitter Villa Park cet été. Le joueur de 25 ans a de nouveau été lié à Manchester United, mais il est également rapporté que Manchester City souhaite ajouter Grealish à ses rangs.

– Manchester United et Chelsea vont s’affronter pour la signature de Lucas Vazquez avec la star polyvalente du Real Madrid dans une impasse dans les négociations contractuelles. ABC rapporte que l’ailier / arrière droit de 29 ans devrait subir une réduction de salaire de 10% s’il veut rester dans les plans de Zinedine Zidane au Bernabeu au-delà de l’expiration de son contrat cet été.