Mbappé ouvert à Chelsea pour un contrat à court terme

Kylian Mbappé pourrait bientôt rejoindre Chelsea en Premier League cet été. L’avenir de l’international français est en suspens après avoir ouvertement refusé de signer un nouveau contrat avec le Paris Saint-Germain. Mbappé n’a actuellement qu’un an de plus sur son contrat et pourrait partir gratuitement en 2024. Cependant, les responsables du PSG ont clairement indiqué qu’ils essaieraient de vendre leur superstar maintenant.

Star veut désespérément jouer pour le Real Madrid

Le Real Madrid est sans aucun doute la destination globale préférée de Mbappé. Le Français a failli quitter Paris pour Madrid l’été dernier avant de faire demi-tour à la dernière minute. Néanmoins, l’attaquant de 24 ans peut regretter de ne pas s’être installé dans la capitale espagnole. Les dirigeants du PSG affirment même que la star a déjà un accord avec le club de LaLiga pour rejoindre l’été prochain en tant qu’agent libre.

Alors que le joueur peut vouloir le Real et que le Real le veut, l’équipe espagnole n’a pas proposé au PSG d’indemnité de transfert. Cela laisse les champions de Ligue 1 dans une position précaire. Mbappé attirerait probablement des frais de transfert de plus de 250 millions de dollars. Le PSG veut tirer profit de la star, plutôt que de le voir partir gratuitement l’année prochaine.

Chelsea et les propriétaires du PSG parleraient de l’accord avec Mbappé

Avec le Real assis sur ses mains, Chelsea peut être une option à court terme pour le Français. sport affirme que la propriété des Blues a déjà contacté les responsables du PSG au sujet d’un éventuel transfert. L’équipe de Premier League réorganise actuellement son équipe et aimerait que Mbappé soit la signature de chapiteau. Néanmoins, un contrat à long terme semble hors de question.

Le média espagnol susmentionné rapporte que Mbappé ne signerait pas d’accord pluriannuel avec Chelsea. Cela signifie essentiellement que le Français pourrait jouer pour les Bleus pendant une seule saison. Mbappé ferait alors son passage préféré au Real l’été prochain en tant qu’agent libre.

On ne sait pas si Chelsea serait prêt à déménager pour seulement un an de Mbappé ou non. Cependant, des négociations auraient eu lieu entre les deux équipes. Le Français est également censé être prêt à s’absenter une saison pour faire également son passage au Real. Le PSG pourrait finalement être contraint de conclure un accord à prix réduit pour se débarrasser de Mbappé avant la fermeture du mercato estival.

