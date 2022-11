Mbappe marque 2, la France atteint la phase à élimination directe de la Coupe du monde

DOHA, Qatar (AP) – La France a avancé et Kylian Mbappe les a amenés là-bas.

Les Français sont devenus les premiers champions en titre à atteindre les huitièmes de finale de la Coupe du monde depuis le Brésil en 2006, battant le Danemark 2-1 samedi avec Mbappe marquant les deux buts.

« Kylian est un joueur extraordinaire. Il a la capacité de faire la différence à tout moment, peu importe ce que l’autre équipe prévoit de le contenir », a déclaré l’entraîneur français Didier Deschamps. “En plus de sa grande capacité, il est totalement investi dans l’équipe et il s’est donné pour objectif de gagner la Coupe du monde.”

Mbappe a mis son équipe devant à la 61e minute, puis a marqué le but vainqueur avec sa cuisse droite à la 86e alors que Les Bleus devenaient la première équipe du tournoi de cette année à passer de la phase de groupes.

L’attaquant français a échangé des passes avec Theo Hernandez sur le flanc gauche et a poussé le ballon devant le gardien danois Kasper Schmeichel pour le premier but. Il a ensuite sauté acrobatiquement pour guider dans la seconde après un centre d’Antoine Griezmann – qui s’est bien adapté dans un rôle de milieu de terrain et a fourni sa 26e passe décisive pour l’équipe nationale.

Le défenseur danois Andreas Christensen a égalisé pour son équipe avec une tête à la 68e.

Mbappe a marqué quatre buts lorsque la France a remporté la Coupe du monde il y a quatre ans, dont un en finale. Il compte désormais 31 buts pour la France, ce qui le place devant Just Fontaine, le meilleur buteur de tous les temps en une seule Coupe du monde avec 13 buts lors du tournoi de 1958.

Il a rejoint un autre grand joueur français, le meneur de jeu Zinedine Zidane, avec 31 buts. Zidane a marqué deux fois en finale lorsque la France a remporté sa première Coupe du monde contre le Brésil en 1998 et un but lorsque les Bleus ont perdu en finale 2006 contre l’Italie sur tirs au but.

“Il existe différents types de leaders”, a déclaré Deschamps. “Mbappe est un leader, il donne l’exemple avec ce qu’il montre sur le terrain.”

La France a battu l’Australie 4-1 lors de son match d’ouverture tandis que les Danois ont fait match nul 0-0 avec la Tunisie. Les Australiens ont battu la Tunisie 1-0 plus tôt samedi.

« Nous sommes dans une position idéale. Cela vous rend très calme d’être qualifié après deux matchs », a déclaré Deschamps. “Il y a de fortes chances que nous terminions premiers du groupe.”

Aucun autre champion en titre n’avait réussi à sortir de la phase de groupes depuis que le champion de 2002, le Brésil, avait réussi à se qualifier quatre ans plus tard. L’Italie, l’Espagne et l’Allemagne ont toutes été éliminées au début de quatre ans après avoir remporté leurs titres.

La première fois que les Français ont remporté la Coupe du monde, ils sont également sortis tôt quatre ans plus tard.

Le vainqueur du Ballon d’Or Karim Benzema étant absent du tournoi en raison d’une blessure à la jambe, Mbappe a pris les choses en main. Il a inscrit 14 buts lors de ses 12 derniers matchs avec la France, dont trois jusqu’à présent au Qatar.

“Mbappe a joué un grand match”, a déclaré l’entraîneur du Danemark Kasper Hjulmand. “C’est un joueur fantastique, c’est tout.”

Les Danois ont battu la France deux fois cette année dans la Ligue des Nations, mais ont semblé apprivoisés en attaque au stade 974 – dans les rares occasions où ils se sont même approchés de la surface de réparation française.

« Nous savions que ce serait un match difficile. Nous avions perdu deux fois contre eux auparavant », a déclaré Griezmann. « Nous avons travaillé dur et nous avons bien travaillé ensemble. C’était donc une grande victoire pour nous.

LE RETOUR DE VARANE

Le défenseur central Raphael Varane est revenu à la défense de la France pour son premier match depuis qu’il s’est blessé aux ischio-jambiers en jouant pour Manchester United le 11 octobre. Le vainqueur de la Coupe du monde 2018 a fait sa 88e apparition internationale et a joué 75 minutes avant d’être remplacé.

L’HÉRITAGE DE THURAM

L’attaquant Marcus Thuram est entré en jeu en seconde période sous le regard de son père, Lilian Thuram, depuis les tribunes. L’aîné Thuram était un défenseur hors pair qui a aidé la France à remporter sa première Coupe du monde en 1998.

ET APRÈS?

Les derniers matchs du groupe D sont prévus mercredi, lorsque la France affrontera la Tunisie et l’Australie affrontera le Danemark.

Jérôme Pugmire, The Associated Press