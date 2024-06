Mbappe limité à 15 minutes alors que la France fait match nul contre le Canada. Deschamps doit-il s’inquiéter ?

Inscrivez-vous à The Athletic aujourd’hui avec notre offre de vente de tournois à durée limitée.

Alors que Kylian Mbappé a amené les joueurs français à applaudir et à remercier les deux extrémités du stade Matmut Atlantique bondé de Bordeaux pour leur soutien, lui et eux ont été accueillis par des acclamations, des vagues et des chants de « Kylian, Kylian ».

Olivier Giroud, après sa dernière apparition en équipe de France dans le pays (il se retire du football international après l’Euro qui débute vendredi en Allemagne), a été poussé en avant pour recevoir les acclamations du public qui avait chanté son nom tout au long de la soirée.

Le stade était loin d’être vide. Il n’y a pas eu de huées. Et pourtant, la France, qui affrontait le Canada pour la première fois depuis la Coupe du monde 1986, venait de faire un bilan très décevant face à une équipe battue 4-0 par les Pays-Bas trois soirs plus tôt à Rotterdam. Français et Néerlandais sont dans le même groupe cet été, s’affrontant lors de leur match intermédiaire le 21 juin à Leipzig.

La France n’a pas joué à Bordeaux depuis un certain temps, la dernière fois remontant à 2015 (Giroud était alors également le seul joueur à avoir participé aux deux matches, mais pour mesurer le temps écoulé, Patrice Evra aussi, aujourd’hui 43 ans, et Bacary Sagna, 41 ans) et peut-être que si ce match s’était joué à Paris, l’accueil aurait été différent.

Le public bordelais, jeune et enthousiaste, a créé une atmosphère proche d’une cérémonie de remise de prix Nickelodeon et était véritablement ravi de voir en chair et en os certains des plus grands noms du pays. Pas étonnant, les locaux étant réduits à regarder le football de Ligue 2 ces jours-ci depuis la relégation de Bordeaux en 2022.



Ils ont fait la queue à l’entrée du stade deux heures avant le coup d’envoi pour regarder arriver le bus de l’équipe et ont réservé le statut de héros à Mbappé, au capitaine du soir Giroud et au diplômé du centre de formation de Bordeaux Jules Koundé en particulier.

Une occasion unique et spéciale donc, avec leur enthousiasme qui ne semble pas être freiné par un match nul et vierge frustrant (bien que toujours assez divertissant). Ou peut-être est-ce le reflet de l’optimisme de la nation envers une équipe qui reste populaire auprès du public et qui se rendra en Allemagne dans l’espoir de revenir avec un troisième trophée du Championnat d’Europe (les autres en 1984 et 2000).

Non pas que le grand public français ne s’inquiète pas du fait que le Canada, qui ne disputait que son deuxième match sous la direction du nouveau patron Jesse Marsch, a été au moins l’égal de la France pendant une grande partie des 90 minutes.

Le Canada a eu plus de possession en première mi-temps, a frappé la barre transversale et a généré de nombreuses ouvertures prometteuses qui, avec plus de sang-froid et de clarté de pensée, auraient créé un score choc et élevé ce score du un des meilleurs résultats de l’histoire du football canadien à le meilleur, amical ou pas.

La France a également eu ses occasions, avec une rafale de tirs précoces puis un bombardement de la surface en début de seconde période.

Mais ils sont la France. Même sans Mbappé, resté sur le banc jusqu’à la 74e minute en raison d’une blessure au genou subie à l’entraînement, ils devrait avoir suffisamment de créativité offensive et de puissance de feu pour battre la plupart des équipes du monde avec quelque chose à revendre. Ou comptent-ils trop sur Mbappé ?

Concernant la nouvelle star du Real Madrid, l’entraîneur Didier Deschamps a apaisé les inquiétudes selon lesquelles sa blessure pourrait l’empêcher de débuter son premier match de groupe de l’Euro contre l’Autriche lundi prochain à Düsseldorf.

Il avait certainement l’air bien lorsqu’il slalomait dans la surface à la cinquième minute des arrêts de jeu avec un saut de marque entre deux défenseurs avant de tirer trop près du gardien de but.

« Kylian a subi un coup dur lors du dernier match (victoire 3-0 mercredi contre le Luxembourg) », a déclaré Deschamps. « Hier, avant la séance, il y a eu un hématome (ecchymose) important au genou, qui l’a limité. Il a reçu un traitement et allait mieux aujourd’hui.

« En 15 minutes (sur le terrain), il pouvait aller bien, mais il n’y avait aucun risque à prendre. L’équipe de France avec ou sans Kylian est différente, cela amène à des postes qui peuvent évoluer.

Marsch était certainement heureux que l’attaquant de 25 ans n’ait pas commencé (« Si Mbappé est là, chaque fois que vous perdez le ballon, c’est le moment où la France est la plus dangereuse ») et également heureux que la France n’ait pas poussé ses joueurs à jouer. dans quelle mesure les Néerlandais l’avaient. Cela a permis au Canada d’être plus organisé en défense et au milieu de terrain, ce qui lui a permis d’attaquer avec plus de puissance.

La France, avec Antoine Griezmann flottant derrière un trio de Giroud, Marcus Thuram et Ousmane Dembele, était beaucoup trop lourde, luttant pour générer le contrôle grâce à ce qui était souvent un milieu de terrain à deux composé de N’Golo Kante et Eduardo Camavinga.

Alors que le Canada les tenait à distance assez confortablement pendant la majeure partie de la première mi-temps, la France est allée plus directement après la pause avec une succession de corners et de centres, dont l’avant-centre Giroud, qui quittera l’AC Milan italien à 37 ans cet été pour jouer pour le Los Angeles FC en MLS nord-américaine, aurait dû marquer son grand soir en marquant au moins un but.



Mais il ne l’a pas fait. Et Mbappe n’a pas pu inspirer la percée tardive qui aurait envoyé la France dans le tournoi après deux victoires avec deux feuilles blanches lors de leurs deux matches amicaux de préparation. En fait, leur meilleur joueur de la soirée était probablement William Saliba, ce qui ajoute à la clameur pour que le défenseur central d’Arsenal débute contre l’Autriche, mais reflète également à quel point la production offensive de la France était maigre.

Le Canada a été impressionnant et bien entraîné, ce qui devrait être pris en compte lors d’une soirée où l’absence de blessures aurait été en tête de la liste des priorités françaises.

L’idée lancinante est que la France sans Mbappe deviendra une proposition totalement différente, comme l’a expliqué Marsch. Mais s’il est en pleine forme ? Eh bien, ils seront à juste titre les favoris de la plupart des gens pour triompher lors de la finale à Berlin le 14 juillet.

Deschamps n’a certainement exprimé aucune inquiétude, affirmant qu’il appréciait le match difficile, ou « la bonne adversité » comme il l’a résumé.

« Ce soir, nous avons eu une plus grande adversité que celle du Luxembourg et c’est bien, cela va nous alerter pour ce qui nous attend le 17 juin contre l’Autriche », a déclaré Deschamps.

« Ce n’était pas facile aujourd’hui, mais on voit que d’autres grandes nations participant à l’Euro ont connu des matches amicaux difficiles. Nous allons l’utiliser pour le 17 juin.

(Photo du haut : José Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images)