Kylian Mbappe fait partie des stars du Paris Saint-Germain lors du lancement vendredi de la dernière collaboration du club avec la marque Jordan, qui comprend un nouveau quatrième kit pour la saison 2020-21 et une paire spéciale de baskets Air Jordan 1 Zoom de marque club.

Alors que la sortie en octobre du troisième maillot alternatif et des vêtements d’accompagnement était caractérisée par un riche bordeaux, cette dernière collection regorge d’une palette de couleurs néon audacieuse.

Dans son ensemble, la collection de vêtements peut être sans vergogne, chère à assembler et trop impétueuse pour beaucoup, mais elle trouvera beaucoup de fans et est impossible à ignorer. Un peu comme le PSG lui-même alors.

Le nouveau quatrième kit présente des succès accrocheurs de ce que les fabricants appellent «Hyper Pink» et «Psychic Purple». Ces couleurs sont tout aussi bruyantes que leurs noms le suggèrent, et elles sont encore accentuées par l’effet de peinture en aérosol dans la conception inégale.

La chemise présente un élégant décolleté Jordan, qui combine à la fois le col en V et le col rond en un seul motif angulaire, qui est noir et correspond à la « couture cassée » déchiquetée sur les côtés et la garniture des manches.

Elle arbore également un clin d’œil subtil à une sneaker classique d’antan avec de légères traces de l’imprimé « peau d’éléphant » créé pour la Air Jordan III. Cette chaussure a fait ses débuts lors de l’extraordinaire saison de la NBA 1987-88 de Michael Jordan quand il a remporté le premier de ses cinq prix MVP de la ligue et a été nommé joueur défensif de l’année, et a été le premier à arborer le désormais emblématique logo silhouette « Jumpman ».

Les fans avaient déjà eu un aperçu taquin de la collection lorsque la star des Boston Celtics, Jayson Tatum, est arrivée pour le match NBA de mercredi aux San Antonio Spurs, faisant basculer certains des articles de la gamme.

Tel que modélisé par les stars du PSG Marquinhos, Grace Geyoro, Marie-Antoinette Katoto et Mbappe, l’ensemble comprend un haut pré-match, un short, des chaussettes, un haut percé et un pantalon assorti.

Tous arborent un nouveau graphisme «Paris» qui, selon les fabricants, est directement inspiré de la police interstellaire utilisée sur les navettes spatiales.

Pour s’assurer que les fans du PSG et les amateurs de sneakers sont couverts de la tête aux pieds, la capsule PSG x Jordan 2021 est livrée avec une toute nouvelle paire de chaussures en édition limitée, spécialement créées pour les champions en titre de Ligue 1.

La nouvelle Air Jordan 1 Zoom Comfort PSG intègre également des touches de rose et de violet éblouissants. Il comporte à la fois le logo Paris « Jumpman » sur le talon et le logo « Wings », qui a été utilisé sur les Air Jordan I et II d’origine, sur le haut.

Les semelles intérieures portent la devise du club PSG, « Ici C’est Paris« ( » Here Is Paris « ), mais le coup de grâce est le Nike Swoosh découpé qui s’illumine de manière irisée en réfléchissant la lumière.

Cette dernière collaboration PSG x Jordan étant la plus attirante à ce jour, vous vous demandez où ils vont la mener ensuite? J’espère que nous n’aurons pas à attendre trop longtemps pour le savoir.