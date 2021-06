Mbappe, Kane et Lukaku s’amusent avec les photos officielles du tournoi de l’UEFA

Comme c’est le cas avec la plupart des grands tournois internationaux de nos jours, l’UEFA a publié ses portraits officiels de joueurs pour l’Euro 2020.



1 Lié

Chaque joueur participant à la compétition se fait prendre en photo au préalable, certains prenant la tâche plus au sérieux que d’autres.

Il reste encore quelques stars qui n’ont pas encore publié leurs images, notamment le capitaine portugais Cristiano Ronaldo, mais voici comment certaines des personnes impliquées à l’Euro 2020 ont décidé d’aborder leur mission.

– Euro 2020 sur ESPN : Diffusez des matchs EN DIRECT et des rediffusions (États-Unis uniquement)

– European Soccer Pick ‘Em: Rivalisez pour gagner 10 000 $

– Calendrier et calendrier des matchs de l’Euro 2020

Kristy Sparow – UEFA/UEFA via Getty Images

L’attaquant vedette de la France est clairement prêt à faire basculer le tournoi, et nous le saluons.

Ryan Pierse – UEFA/UEFA via Getty Images

Le capitaine anglais laisse-t-il échapper un rugissement triomphal ou ce ballon qu’il tient est-il vraiment chaud ?

Simon Hofmann – UEFA/UEFA via Getty Images

La Belgique espère exploiter la puissance d’un esprit capable de parler huit langues différentes. Comme l’attaquant de l’Inter Milan lui-même l’a dit à ESPN en 2019 : « Parfois, j’ai mal à la tête. »

Thomas Eisenhuth – UEFA/UEFA via Getty Images

« Lewy » parvient à faire à la fois un flex métaphorique en montrant le brassard de son capitaine tout en effectuant un flex subtil de ses biceps.

Kristy Sparow – UEFA/UEFA via Getty Images

L’attaquant de Barcelone se familiarise à nouveau avec cette chose sphérique blanche qu’il a regardé Lionel Messi garder pour lui toute la saison.

Ryan Pierse – UEFA/UEFA via Getty Images

Le regard d’acier d’un homme qui veut faire taire ses détracteurs après deux saisons difficiles au Real Madrid.

Alexander Scheuber – UEFA/UEFA via Getty Images

Alors que Manchester United ravive son intérêt pour un transfert cet été, peut-être que Sancho fait gaiement ses adieux au Borussia Dortmund ?

Alexander Scheuber – UEFA/UEFA via Getty Images

Memphis ici, imitant la réaction de beaucoup de ceux qui l’ont entendu rapper.

Karl Bridgeman – UEFA/UEFA via Getty Images

Bale a un petit rire entendu à la pensée du « chaos » qu’il déclenchera chaque fois qu’il annoncera enfin ses plans pour la saison prochaine.

Angel Martinez – UEFA/UEFA via Getty Images

Levez la main si vous pensez que vous pourriez être L’attaquant le plus hors-jeu d’Europe.

Guido De Bortoli – UEFA/UEFA via Getty Images

Vous ne sauriez jamais qu’il était l’un des défenseurs centraux les plus durs et les plus noueux du football mondial avec un sourire comme ça, n’est-ce pas?

Aitor Alcalde – UEFA/UEFA via Getty Images

Le skipper écossais semble avoir été photographié au milieu de l’interprétation de « Yes Sir, I Can Boogie », le classique disco des années 1970 qui est devenu un hymne improbable pendant leur campagne de qualification

Angel Martinez – UEFA/UEFA via Getty Images

Juste le milieu de terrain Thiago, qui sert le ballon sur un plateau d’argent, comme d’habitude.

Simon Hofmann – UEFA/UEFA via Getty Images

Nous ne savons pas si ce geste du défenseur signifie « vous ne passerez pas » ou s’il s’agit simplement d’un « L » pour son club, Leicester City. Dans les deux cas. ça a l’air très arty.

Ryan Pierse – UEFA/UEFA via Getty Images

Le jeune Phil est clairement ravi de sa nouvelle coiffure inspirée de Paul « Gazza » Gascoigne et veut attirer l’attention sur elle.

Thomas Eisenhuth – UEFA/UEFA via Getty Images

Le n°1 polonais semble avoir mal compris ce que cela signifiait lorsqu’on lui a dit qu’un gardien de but moderne doit être à l’aise avec le ballon.

Alexander Scheuber – UEFA/UEFA via Getty Images

Nous supposons que l’attaquant de Wolfsburg visait le « lion hollandais rugissant », quelque chose nous dit que son cœur n’y était pas vraiment.