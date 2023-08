Mbappe informe le PSG qu’il ne quittera pas le club cet été, selon un rapport

Kylian Mbappe a déclaré aux responsables du PSG qu’il ne quitterait pas le club cet été. Le Français se dirige actuellement vers sa dernière année sous contrat au club. Les dirigeants du PSG ont clairement indiqué qu’ils souhaitaient vendre la superstar cet été plutôt que de le voir partir gratuitement en 2024. Néanmoins, le joueur a, jusqu’à présent, rejeté les transferts vers d’autres clubs.

Sports du ciel rapporte que la majeure partie du mécontentement de Mbappe à l’égard du PSG provient de la politique de transfert de l’équipe. Le média affirme que l’international français s’est vu promettre certains mouvements après la signature de son contrat l’été dernier. Cela comprenait Robert Lewandowski et Bernardo Silva. Cependant, l’attaquant polonais s’est ensuite rendu à Barcelone et le milieu de terrain est toujours à Manchester City.

Le club français pense que la star ne veut que Madrid

Le PSG avait précédemment accepté une offre de plus de 300 millions de dollars pour Mbappe faite par le club saoudien Al-Hilal. Le Français, cependant, ne rencontrerait même pas le club pour discuter d’un déménagement au Moyen-Orient. Et ce malgré l’offre d’Al-Hilal d’un contrat d’un an d’une valeur d’environ 775 millions de dollars. Les clubs de Premier League ont également été liés à l’attaquant, mais aucune offre n’a encore abouti.

La décision potentielle de rejeter tous les transferts cet été alimente la spéculation du PSG selon laquelle Mbappe a déjà son avenir trié. Les champions de Ligue 1 soupçonnent le Français d’avoir un accord verbal avec le Real Madrid pour se joindre à un transfert gratuit l’été prochain. Mbappe a failli signer avec les géants espagnols l’année dernière avant d’opter pour un contrat de deux ans avec le PSG.

Mbappe reste au PSG parmi les départs clés de l’été

Avec Mbappe, le PSG serait également disposé à écouter les offres de Neymar également. Le Brésilien est mécontent au club et pourrait très bien quitter Paris avant la fin du mois. Le PSG discuterait des offres d’autres clubs dans la fourchette de 75 à 100 millions de dollars pour Neymar. Une réunion avec Barcelone serait la priorité absolue du Brésilien, mais il reste à voir si l’équipe espagnole peut se permettre le joueur.

Le PSG a également perdu Lionel Messi cet été. Avec Mbappe et Neymar prêts à rejoindre l’Argentin à la sortie, le club cherchera une refonte complète de son attaque autrefois incroyable.

PHOTO : IMAGO / PA Images