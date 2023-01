Mbappe et Richarlison pour le but de l’année

Les nominés pour The Best FIFA Football Awards – les plus maladroits de tous les grands prix individuels – ont été annoncés et avec eux les 11 buts les plus exceptionnels marqués l’année dernière qui se disputeront le prix Puskas 2022.

La liste restreinte est incroyablement variée et comprend une collection de superbes buts marqués dans le monde entier, tant chez les hommes que chez les femmes. des finales de la Coupe du Monde de la FIFA et de la Ligue des champions féminine de l’UEFA aux matches de la Coupe d’Asie des moins de 23 ans de l’AFC et de la ligue polonaise de football pour amputés.

Faisant désormais partie du gala des prix The Best FIFA, le prix Puskas est décerné chaque année au marqueur du plus beau but d’un match par n’importe qui, n’importe où au cours de l’année civile précédente, à condition qu’il soit filmé. Un premier vote public réduit la liste à trois derniers avant que le panel d’experts de la FIFA ne décide du vainqueur absolu.

Voici les nominés pour le Prix Puskás de la FIFA

Cristiano Ronaldo a remporté le premier prix Puskas, mais n’a reçu qu’une seule nomination depuis, terminant deuxième derrière Mohamed Salah en 2018. Pendant ce temps, Lionel Messi a été nominé sept fois au total depuis la création du trophée en 2009, mais n’a jamais réussi à faire mieux. deuxième place qu’il a obtenue en 2019 – sa dernière apparition sur une liste restreinte de Puskas.

Le lauréat du prix Puskas 2021 était Erik Lamela, qui a reçu les applaudissements pour le scandaleux rabona il a marqué pour Tottenham Hotspur contre ses rivaux Arsenal lors de la saison de Premier League 2020-21.

Lamela a été le deuxième joueur consécutif des Spurs à remporter le prix Puskas après la victoire de Son Heung-Min en 2020, mais hélas, le club du nord de Londres ne pourra pas terminer le tour du chapeau car il n’a pas d’objectif sur la dernière liste restreinte – bien que l’un de leurs joueurs est nominé pour un but qu’ils ont marqué à la Coupe du monde.

Ci-dessous, par ordre alphabétique, les 11 nominés pour le prix 2022, dont le gagnant sera annoncé le 27 février.

Mario Balotelli a marqué ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ aujourd’hui Venez pour les étapes😵‍💫

Balotelli a marqué aujourd'hui. Venez pour les étapes. Restez pour le rabona

Balotelli a mis fin à son passage d’une saison dans la Super Lig turque en marquant cinq buts pour Adana Demirspor lors d’une raclée 7-0 contre Goztepe le dernier jour de la campagne 2021-22. Le cinquième était le choix du groupe alors que l’attaquant italien a trompé son marqueur avec une séquence de huit pas avant d’utiliser un effronté rabona pour tirer une finition devant le gardien de but assiégé.

Lyon a remporté son huitième titre en UEFA Women’s Champions League en battant Barcelone, championne en titre, 3-1 à Turin. L’équipe française a pris les devants après seulement six minutes lorsque le milieu de terrain Henry a pris possession du ballon avec un tacle glissé avant frapper un coup imparable dans le coin supérieur à partir de 30 mètres.

Hernandez a déjà remporté le prix du but de la saison en Serie A avec cet effort solo dynamique contre l’Atalante la saison dernière. Les Rossoneri l’arrière latéral est littéralement allé box-to-box en quelques secondes alors que son sprint déchaîné de 70 verges l’a emmené devant trois défenseurs avant de le couronner avec une finition calme devant le gardien adverse.

Kuol a ouvert le score pour les Olyroos lors de leur affrontement de groupe de la Coupe d’Asie des moins de 23 ans de l’AFC avec l’Irak lorsqu’il a rencontré un centre profond avec une finition extraordinaire qui défie presque toute catégorisationn.m. Un membre agité a vu le jeune attaquant trouver le filet avec une audacieuse volée de talonnade en coup de pied de scorpion.

Mené 2-0 contre l’Argentine de Lionel Messi à 10 minutes de la finale de la Coupe du monde 2022, Mbappe a ramené la France au niveau avec deux précieux buts en autant de minutes : le premier sur penalty à la 80e minute et le second. un brillant égaliseur de volée après un rapide échange de touches avec Marcus Thuram. Mbappe en a ensuite marqué un autre dans le temps supplémentaire pour sceller le Golden Boot, mais Les Bleus a finalement perdu la finale aux tirs au but (Mbappe a marqué son coup de pied dans la fusillade, naturellement.)

Hacer un golazo ✅️

Ganar le parti ✅️

De Santiago del Estero dans le monde

La Primera Division argentine a été honorée par ce magnifique premier effort quand Cordoba a affronté Rosario l’année dernière. Metilli a sprinté pour atteindre une longue passe transversale avant de se connecter avec une superbe volée bondissante en arrière à travers le but et à l’intérieur du deuxième poteau.

Marcin Oleksy : Warta Poznan (contre Stal Rzeszow : 6 novembre 2022)

𝐆𝐎𝐋 𝐒𝐄𝐙𝐎𝐍𝐔 2⃣0⃣2⃣2⃣ ⚽🔝 CO ZA STRZAŁ 💪 CO ZA BOMBA 🔥

Trafienie Marcina Oleksego z ostatniego turnieju możemy oglądać godzinami. Pour plaisanter właśnie PZU Amp Futbol Ekstraklasa

Oleksy – qui le mois précédent avait représenté la Pologne à la Coupe du monde de football pour amputés – a illuminé ce match de championnat de haut niveau lorsqu’il a rencontré un croisement spéculatif des profondeurs avec une superbe volée acrobatique pour diriger une finition scandaleuse à la maison depuis le bord de la zone.

🔴 EN DIRECT 😱 Quin tros de gol acaba de marcar Salma Paralluelo! S’avacen les groguetes al Johan Cruyff

@FCBfemeni 0⃣

⚔️@CVFFemenino 1⃣

#PrimeraIberdrola⚽️ 📺 @tv3cat

Quin tros de gol acaba de marcar Salma Paralluelo! S'avacen les groguetes al Johan Cruyff

Avec le match sans but, l’ailier Paralluelo s’est tortillé entre deux défenseurs avec un virage Cruyff, a coupé à l’intérieur et a donné l’avantage à Villarreal avec une finition de curling parfaitement jugée de l’extérieur de la zone. Le Barça a évidemment été impressionné par la technique de Paralluelo en signant l’international espagnol deux mois plus tard.

Le superbe but à long terme de Dimitri Payet pour Marseille contre le PAOK a été élu But du tournoi en Europa Conference League dans un sondage de fans. *Les 10 meilleurs buts ont été sélectionnés par le panel d'observateurs techniques de l'UEFA, puis soumis à un vote.

Connu pour son penchant pour l’extravagance, Payet en a ajouté un autre golazo à sa collection lorsque Marseille a rencontré le PAOK en quarts de finale de la première UEFA Europa Conference League. Sa volée somptueusement fléchée, marquée directement sur un corner, a remporté le premier prix Goal of the Tournament de la compétition.

Voté par vous et seulement vous : Le coup de pied de bicyclette de Richarlison est un pour les livres et votre Hyundai Goal Of The Tournament !

Le Brésil a peut-être vu sa Coupe du monde 2022 se terminer par un déchirement contre la Croatie en quarts de finale, mais ils pourraient au moins se consoler en L’incroyable coup de pied torsadé de Richarlison contre la Serbie en phase de groupes étant élu but officiel du tournoi par les fans du monde entier. Qui sait, peut-être qu’un prix Puskas vous attend également ?

Les Lionnes ont réussi là où l’équipe masculine d’Angleterre avait échoué l’année précédente et ont fièrement ramené le football à la maison avec leur triomphe à l’Euro féminin de l’UEFA 2022. La talonnade impudente de Russo a aidé à propulser l’équipe de Sarina Wiegman jusqu’en finale grâce à une raclée 4-0 contre la Suède, l’une des favorites d’avant-tournoi, en demi-finale.