Mbappe et la France se qualifient pour la finale de la Coupe du monde après avoir battu le Maroc

La France et Kylian Mbappe sont de retour en finale de la Coupe du monde pour un match très attendu avec Lionel Messi après avoir mis fin à la course historique du Maroc au plus grand tournoi de football.

La France a battu le tout premier demi-finaliste africain 2-0 mercredi, Mbappe jouant un rôle dans les buts de Theo Hernandez à la cinquième minute, puis remplaçant Randal Kolo Muani à la 79e.

La France se dirigera vers le match pour le titre de dimanche contre l’Argentine, cherchant à devenir la première équipe à conserver le titre de la Coupe du monde depuis le Brésil en 1962. Mbappe a la chance de consolider son statut de nouvelle superstar du football lorsqu’il affrontera Messi, âgé de 35 ans. , qui a dominé le jeu avec Cristiano Ronaldo au cours des 15 dernières années.

Il n’y aura pas d’équipe du monde arabe en finale de la première Coupe du monde au Moyen-Orient, une perspective qui semblait presque impossible avant le tournoi.

Pourtant, le Maroc a ouvert la voie pour l’Afrique et a généré une vague de fierté parmi les nations arabes après avoir dominé un groupe contenant la Croatie et la Belgique et éliminé deux autres puissances européennes – l’Espagne et le Portugal – lors de la phase à élimination directe. Ils ont également donné à la France un voyage loin d’être facile.

Le but d’Hernandez était le premier marqué contre eux par un joueur adverse dans le tournoi – l’autre était un but contre son camp – et est intervenu au milieu d’un réarrangement défensif forcé par les blessures des deux meilleurs défenseurs centraux du Maroc. Nayef Aguerd a participé à l’échauffement mais n’est pas sorti pour le coup d’envoi, tandis que le capitaine Romain Saiss n’a duré que 21 minutes avant de boitiller avec une blessure aux ischio-jambiers.

Mbappe a aidé à créer le but parce que son tir a été dévié par un défenseur et sur la trajectoire d’Hernandez, qui a laissé le ballon rebondir avant de lancer un effort vers le bas dans le filet sous un angle serré.

Typiquement une première équipe de défense, le Maroc a été contraint de sortir et de jouer et, poussé par des dizaines de milliers de fans qui dominaient le stade Al Bayt de 60 000 places, l’équipe a bloqué la France.

Jawad El Yamiq a frappé le poteau d’un coup de tête à la 44e minute et les défenseurs français ont dû effectuer plusieurs tacles de dernière minute devant leur propre but.

Mbappe a profité de plus d’espace alors que le Maroc était fatigué et, après avoir dribblé deux défenseurs, son tir dévié a été capté par Kolo Muani, qui était sur le terrain depuis moins d’une minute.