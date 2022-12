Mbappé et la France font une déclaration en prolongeant leur défense de titre

DOHA, Qatar – Au cours des presque 100 ans de la Coupe du monde, seuls deux pays ont remporté des titres consécutifs. L’Italie l’a fait en 1934 et 1938, avant que le tournoi ne devienne une véritable affaire mondiale. Et le Brésil, propulsé par un jeune Pelé, accomplit l’exploit en 1958 et 1962.

Avec une victoire 3-1 au stade Al Thumama dimanche, la France a gardé l’espoir de devenir le troisième pays à conserver sa couronne. La France n’était pas particulièrement pointue pour commencer, mais un but d’Olivier Giroud et deux de Kylian Mbappé ont montré le talent et la profondeur qui ont envoyé une équipe polonaise courageuse, décroché une place en quarts de finale et suggéré que la France pourrait ne pas s’arrêter là.

La France affrontera le vainqueur de l’Angleterre contre le Sénégal lors de son prochain match, qui devait jouer plus tard dimanche. La route ne fera que devenir plus difficile à partir d’ici : l’Espagne ou le Portugal sont les adversaires probables après cela, et l’Argentine, les Pays-Bas, le Brésil et la Croatie se cachent de l’autre côté du tableau.

La victoire a marqué des jalons pour deux des meilleurs joueurs français. Avec son but à la 44e minute, le 52e de sa carrière en équipe nationale, Giroud a dépassé Thierry Henry en tant que meilleur buteur de l’histoire de la France. Alors que la Pologne commençait à fatiguer en seconde période, Mbappé, 23 ans, décocha un tir dans le coin gauche pour une avance de 2-0 sur la France à la 74e minute. C’était son huitième but en carrière en Coupe du monde, dépassant Pelé pour la plupart du tournoi avant l’âge de 24 ans. Mbappé ne s’est cependant pas arrêté là; il a ajouté un troisième but français dans la première minute du temps d’arrêt, son cinquième en tête de la Coupe du monde.