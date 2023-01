Mbappe et Hakimi du PSG rencontrent Kyrie et KD après la victoire des Nets

Achraf Hakimi du Paris Saint-Germain, à gauche, et Kylian Mbappe ont rencontré le meneur des Brooklyn Nets Kyrie Irving au Barclays Center. Nathaniel S. Butler/NBAE via Getty Images

Avec la Coupe du monde 2022 maintenant fermement dans le rétroviseur, il est agréable de voir Kylian Mbappe et Achraf Hakimi mettre leurs chagrins internationaux respectifs derrière eux alors que les coéquipiers du Paris Saint-Germain ont participé à une petite action NBA ensemble à New York lundi.



Les Brooklyn Nets ont battu les San Antonio Spurs 139-103 pour remporter leur 12e match consécutif, la plus longue séquence de victoires de la NBA cette saison.

Dans la foule du Barclays Center se trouvaient Mbappe et Hakimi, et il ne fallut pas longtemps avant que les caméras d’ESPN repèrent le couple profitant de leur vue sur le terrain de l’action.

Kyrie Irving était en pleine forme pour les Nets et menait avec 27 points et huit rebonds tandis que Kevin Durant tenait bon avec 25 points et 11 passes décisives. Ils ont ensuite eu le plaisir de rencontrer Mbappe et Hakimi après le match, échangeant même des maillots avec leurs homologues footballeurs.

Kevin Durant (au centre) détient des participations dans le club MLS Philadelphia Union et l’équipe NWSL NJ/NY Gotham FC. Michael J. LeBrecht II/NBAE via Getty Images

La France de Mbappe était responsable de la fin de la course exceptionnelle du Maroc à la Coupe du monde 2022 au Qatar alors que Les Bleus a éliminé l’équipe de Hakimi en demi-finale. Mbappe est alors devenu le premier homme à marquer trois buts en finale de Coupe du monde depuis 1966, mais il était du côté des perdants contre l’Argentine – avec un autre de ses coéquipiers du PSG, Lionel Messi – après une séance de tirs au but dramatique.

Malgré tout cela, le duo semblait être de bonne humeur alors qu’ils ont eu droit à l’expérience VIP à New York, ayant même accès aux vestiaires pour le débriefing d’après-match de l’entraîneur-chef Jacque Vaughn.

Les Nets ont une fiche de 23-7 sous la direction de l’entraîneur-chef Jacque Vaughn. Nathaniel S. Butler/NBAE via Getty Images

Mbappe et Hakimi ont joué ensemble pour le PSG depuis la fin de la Coupe du monde, le premier revenant à l’action pour marquer un but gagnant tardif lors d’une victoire 2-1 en Ligue 1 contre Strasbourg le 28 décembre avant que les deux ne jouent les 90 minutes dans un lamentable Défaite 3-1 à Lens quatre jours plus tard.

La prochaine étape pour le PSG est un affrontement en Coupe de France contre le LB Châteauroux de troisième division le 6 janvier, pour lequel l’entraîneur Christophe Galtier pourrait décider de donner à certains de ses joueurs vedettes un peu plus de repos après la Coupe du monde.