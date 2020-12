Avant leurs matches de club en milieu de semaine, Kylian Mbappe et Antoine Griezmann ont lancé de nouvelles coiffures spectaculaires avant de se rendre sur le terrain avec le Paris Saint-Germain et Barcelone respectivement.

2 Liés

Mbappe s’est aventuré hors du tunnel avant le match du PSG contre Lorient avec un travail de teinture flashy qu’il avait d’abord introduit complètement à l’improviste sur Instagram peu de temps avant le coup d’envoi.

Le fait que le joueur de 21 ans soit perché au bord d’une table de billard était-il un clin d’œil à sa nouvelle couleur de cheveux? Ce ne serait pas une surprise de découvrir que l’étiquette sur le flacon de colorant était «bleu craie de queue».

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

Pourtant, le nouveau look de Mbappe s’est avéré être un vainqueur instantané puisque l’attaquant de 21 ans a marqué un penalty dans une simple victoire 2-0 pour les champions de Ligue 1, lui permettant de marquer un nouveau but.

Getty

Le compatriote international français de Mbappe et vainqueur de la Coupe du monde 2018, Griezmann, a emboîté le pas alors que le Barça affrontait la Real Sociedad au Camp Nou, après avoir apprivoisé ses mèches de plus en plus négligées en une paire de tresses tressées élégantes – canaliser sa laitière alpine intérieure.

Antoine Griezmann fait vibrer les tresses aujourd’hui. (via @LaLigaEN)pic.twitter.com/ZAJMOuUme3 – ESPN FC (@ESPNFC) 16 décembre 2020

La grande première de Griezmann était un peu moins mémorable. Il a duré 66 minutes, finalement remplacé par le jeune ailier portugais Francisco Trincao pour la dernière ligne droite de la victoire 2-1 du Barça, bien que pas avant qu’il soit coupable d’une mademoiselle assez incroyable.

Griezmann a raté ça 😲 pic.twitter.com/JAO51dTtvK – ESPN FC (@ESPNFC) 16 décembre 2020

Mbappe et Griezmann ne sont pas les premières stars à nous avoir laissé tomber de nouvelles coiffures surprises:

Neymar devient rose 🌸👀 (via NeymarJr / Instagram) pic.twitter.com/C7IsY33bJF – ESPN FC (@ESPNFC) 1 février 2020

Le PSG a une longue et fière tradition d’apparition soudaine de ses attaquants avec des cheveux fluo. En effet, qui peut oublier quand Neymar est devenu rose vif plus tôt cette année?

Des noeuds supérieurs aux groupes d’Alice, Ronaldo a effectué plus de révisions de cheveux que nous ne nous en souvenons – mais le plus grave a peut-être été lorsqu’il a rendu un hommage folliculaire à son coéquipier de la Juventus, Juan Cuadrado.

Il fut un temps où vous pouviez compter sur Messi pour avoir une coupe de cheveux sensée, mais assez banale. Ensuite, il est allé le blanchir en 2016, et Barcelone n’a pas remporté la Ligue des champions depuis. Coïncidence? Oui.

Getty

Le milieu de terrain de Manchester United a eu tellement de coiffures différentes que plus de deux douzaines ont fait partie de notre classement de puissance de coiffure Paul Pogba, mais son hommage à Batman de son temps à la Juventus (Pogba, pas The Caped Crusader) obtient le clin d’œil ici.

Ronaldo

Getty

Peut-être l’exemple le plus mémorable de la coiffure d’un footballeur qui fait la une des journaux partout dans le monde, la récolte bizarre de l’attaquant lors de la campagne victorieuse de la Coupe du monde 2002 au Brésil est toujours débattue par les universitaires à ce jour.

David Beckham

Avant Cristiano Ronaldo, le roi du football de la réinvention de la coiffure, nous admettons librement qu’il est un gars extrêmement élégant – mais même lui n’a jamais été à l’abri des faux pas.