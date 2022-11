Mbappe du PSG à Man United si Ronaldo part ?

La fenêtre de transfert d’été est fermée pour les ligues majeures en Europe. Cependant, avec un œil sur janvier, il y a beaucoup de ragots tourbillonnant sur qui déménage où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Man Utd considère Mbappe comme remplaçant de Ronaldo

Manchester United veut remplacer Cristiano Ronaldo avec l’attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé, d’après le Miroir.

Le temps de Ronaldo à Old Trafford semble se terminer après son interview explosive du début de la semaine, où il a critiqué le club et le manager Erik ten Hag.

Avec des sources disant à ESPN que Ten Hag recommande à Ronaldo de ne plus jouer pour United, il semble maintenant que les Red Devils se tournent vers Mbappe du PSG.

United aurait cherché à signer un nouvel attaquant cet été – lorsque le contrat de Ronaldo devait prendre fin – mais les retombées de ses commentaires signifient que cela pourrait devenir une entreprise de janvier.

Le club pourrait avoir les capacités financières de payer les 150 millions de livres sterling ou plus qu’il faudrait pour faire venir Mbappe du PSG, ainsi que de payer son salaire de 500 000 livres sterling par semaine avec d’importantes primes basées sur les performances. Mbappe a prolongé son contrat au PSG au printemps après des liens constants avec le Real Madrid.

Naples Victor Osimhen est également sur le radar de United et peut-être une option plus réalisable en janvier. Napoli, qui reste invaincu en Serie A avant la pause de la Coupe du monde, s’attend à des offres de transfert pour l’international nigérian à l’ouverture de la fenêtre hivernale.

Kylian Mbappe du PSG, autrefois lié au Real Madrid, pourrait également être courtisé par Manchester United. Mustafa Yalcin/Agence Anadolu via Getty Images

PAPIER GOSSIP

– Milieu de terrain des États-Unis Weston McKennie pourrait quitter la Juventus en janvier au milieu de l’intérêt de la Premier League, selon Calciomercato. La priorité de la Juventus est de se renforcer dans les zones étendues, mais elle pourrait envisager d’autres opportunités de transfert, ce qui signifie qu’elle devra décharger certains joueurs avec McKennie parmi ceux que l’équipe de Serie A est prête à abandonner. McKennie a déjà été lié à Tottenham Hotspur, entre autres.

– Ailier belge danger édénique a dit à Marca qu’il pourrait quitter le Real Madrid pendant le mercato estival. Dans une interview avec le média espagnol, Hazard a déclaré: “En janvier, c’est impossible, car j’ai de la famille et j’aime la ville, mais en été, il est possible que j’y aille … J’ai encore un an sur mon contrat et c’est décision du club. Si le club me dit “Eden, merci pour quatre ans, mais tu dois y aller”, je dois l’accepter car c’est normal. Mais j’aimerais jouer plus, montrer plus que je peux jouer, que je suis un bon joueur.”

– Florian Plettenberg a suggéré que les négociations contractuelles entre Liverpool et Roberto Firmino progressent bien, même si l’accord n’en est pas encore à sa phase finale. Le contrat actuel du Brésilien expire à l’été 2023, mais il peut se voir prolonger l’accord pour rester au-delà de cela, ce qui aide l’attaquant à entretenir des relations positives avec Jurgen Klopp.

– L’Atletico Madrid est intéressé par la signature du milieu de terrain de Gérone Alexandre Garcia en tant qu’agent libre lorsque son contrat se termine en été, rapporte AS. La situation financière d’Atleti est fragile après sa sortie européenne en phase de groupes, ce qui les amène à se tourner vers le marché libre, même s’il pourrait y avoir une concurrence de Barcelone en ce qui concerne Garcia.

– Des clubs d’Angleterre, d’Espagne et du Portugal regardent le duo Santos Angelo Gabriel et Marcos Léonardselon Ekrem Konour. Sur les deux adolescents, Gabriel a 10 contributions de buts dans toutes les compétitions cette saison tandis que Leonardo en a amassé 27 pour le club brésilien.