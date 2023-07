Mbappé devrait quitter le PSG en tant que Real, Liverpool se cache

La situation de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain se précise un peu plus à l’approche de la saison 2023/24. L’international français n’a plus qu’un an sur son contrat actuel avec le club. Cela signifie qu’il doit soit signer un nouveau contrat pour prolonger son séjour à Paris, soit être vendu à une autre équipe, soit risquer de quitter le club gratuitement à l’été 2024. La partie française n’a cependant pas l’intention que cette dernière option se produise. . Mbappe, Liverpool et le Real Madrid ne sont pas un triangle amoureux que personne n’a vu venir dans cette fenêtre de transfert, mais grâce aux commentaires du président du PSG Nasser Al-Khelaifi mercredi, cela pourrait bientôt devenir réalité.

Al-Khelaifi a clarifié mercredi la position du club sur l’avenir de Mbappé. L’exécutif a proclamé que la superstar devait soit signer un nouveau contrat, soit quitter les champions de Ligue 1 cet été. « Ma position est très claire. Je ne veux pas le répéter à chaque fois : si Kylian veut rester, on veut qu’il reste. Mais il doit signer un nouveau contrat », a expliqué Al-Khelaifi aux journalistes tout en révélant que Luis Enrique était le nouveau manager de l’équipe.

« Nous ne voulons pas perdre gratuitement le meilleur joueur du monde, nous ne pouvons pas faire cela. C’est un club français. Il a dit qu’il ne partirait jamais gratuitement. S’il change d’avis aujourd’hui, ce n’est pas ma faute. Nous ne voulons pas perdre gratuitement le meilleur joueur du monde, c’est très clair.

Le Real Madrid est la destination la plus probable pour une star

Comme rien n’indique que Mbappé re-signe avec le PSG, un transfert hors de la capitale française semble probable. Le Real Madrid semble être lié à la star française depuis des années maintenant. En fait, Mbappé aurait eu un accord verbal avec Los Blancos l’été dernier, seulement pour que le joueur signe à la place un nouvel accord avec le PSG.

Marque rapporte maintenant que le Real a mis de côté environ 217 millions de dollars pour tenter d’éloigner Mbappé du PSG. Le média espagnol affirme que Los Blancos ne négociera pas le prix du joueur et que les frais susmentionnés sont essentiellement à prendre ou à laisser. Le Real est détendu sur la question et attendra une décision finale.

Liverpool aussi peut-être dans le mix Mbappé

Cependant, Liverpool est également devenu une destination de choc possible pour le joueur. Un éventuel transfert de Mbappe Liverpool pourrait être à l’horizon grâce à la relation affectueuse du Français avec l’entraîneur Jurgen Klopp. COMME a également rapporté que les Reds avaient envisagé d’offrir au PSG des frais similaires pour débarquer Mbappé cet été. L’équipe de Premier League est déjà relativement empilée au poste d’avant-centre / avant-gauche où opère le Français. Cody Gakpo, Darwin Nunez et Luis Diaz sont tous des options solides.

Cependant, l’obsession de Liverpool pour Mbappé devrait garantir sa présence dans le onze de départ s’il venait à Anfield.

PHOTO : IMAGO / courtier en images