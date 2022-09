Mbappe brise le silence dans le scandale de la “sorcellerie” de Pogba

Le prodige du football français a confirmé que Pogba l’avait contacté

Kylian Mbappe a profité d’une conférence de presse d’avant-match lundi pour insister sur le fait qu’il n’y a pas de rupture entre lui et son coéquipier français Paul Pogba malgré que son nom soit entraîné dans un scandale de sorcellerie et d’extorsion entre Pogba et son frère Mathias.

Dans le cadre d’une querelle de famille qui fait parler de lui dans le football français, Mathias Pogba a accusé Paul Pogba d’avoir fait appel aux services d’une personnalité religieuse ouest-africaine connue sous le nom de marabout, avec des suggestions folles selon lesquelles il voulait jeter un sort sur Mbappe et voir le As du Paris Saint-Germain blessé.

Paul Pogba a déclaré avoir été victime d’une tentative d’extorsion, sur laquelle enquêtent les enquêteurs et qui, selon des informations, aurait vu les amis d’enfance de Mathias et Paul Pogba tenter de lui soutirer 13 millions d’euros (13 millions de dollars) pour se protéger, tandis que Mbappe aurait ont contacté les différentes parties pour savoir pourquoi son nom a été introduit dans leur brouille publique.

Lire la suite Les procureurs enquêtent sur les allégations d’extorsion de Pogba

Avant la rencontre du PSG avec la Juventus en Ligue des champions mardi, cependant, Mbappe a révélé lors d’une conférence de presse d’avant-match que c’était Pogba qui l’avait contacté.

En outre, il a nié qu’il y ait des différences entre les collègues des Bleus qui pourraient entraver la prochaine défense de leur pays du titre de Coupe du monde qu’ils ont remporté sur le sol russe en 2018.

“Je ne pense pas que cela changera ma relation avec lui”, Mbappe a prédit en remplissant ses fonctions médiatiques aux côtés du manager Christophe Galtier.

“A partir d’aujourd’hui, je préfère me fier à la parole d’un coéquipier. Il m’a appelé, il m’a donné sa version de l’histoire et à partir d’aujourd’hui, c’est sa parole contre celle de son frère.

“Alors je ferai confiance à mon coéquipier, dans le meilleur [interests] aussi de l’équipe nationale. Nous avons une grande compétition qui s’en vient. Il a quelques soucis en ce moment donc ce n’est pas le moment d’en rajouter pour lui et c’est tout. On verra ce qu’il se passe. Je suis assez détaché à ce sujet ” Mbappé a ajouté.

Kylian Mbappe est aux côtés de Paul Pogba sur la saga de la sorcellerie 🤝 pic.twitter.com/UBdsbWWVXo — BUT (@but) 5 septembre 2022

Dans la même conversation avec des journalistes, Mbappe a évoqué sa relation avec Neymar, qui n’a pas connu de hauts et de bas mieux vus qu’au début de la saison lorsqu’ils se sont affrontés publiquement pour savoir qui tirerait des tirs au but lors d’une victoire en Ligue 1 contre Montpellier et auraient ensuite affronté les uns les autres dans les coulisses.

“Pour parler de Neymar, c’est la sixième année. Je pense que nous avons toujours eu une relation comme celle-ci basée sur le respect.” Mbappe a expliqué, le duo ayant rejoint le PSG le même été 2017.

“Mais nous avons toujours eu des moments comme celui-ci où parfois nous avons eu des moments un peu plus froids et des moments un peu plus chauds.

“Il y a des moments, vous verrez, où nous sommes les meilleurs amis du monde et parfois nous ne parlons pas tellement, c’est la nature de notre relation qui est comme ça”, Mbappé a souligné.

“Mais il y a beaucoup de respect, j’ai beaucoup de respect pour le joueur qu’il est, le joueur qu’il représente et l’importance qu’il a dans notre équipe.

“Après, quand tu as deux joueurs avec un caractère fort comme ça, la vie n’est pas linéaire. C’est [certain] que parfois il se passe des choses mais cela reste toujours dans le respect et dans l’intérêt du PSG”, a-t-il affirmé en outre.

Lire la suite Mbappe cherche des réponses dans le scandale Pogba – médias français

Quant à Pogba, qui aurait admis avoir utilisé un sorcier mais pas pour nuire à Mbappe, il n’affrontera pas le numéro ‘7’ ou Neymar au Parc des Princes mardi soir en raison d’une blessure au genou contractée en pré-saison qui l’a empêché de faire ses deuxièmes débuts pour la Juventus depuis qu’il les a rejoints sur un transfert gratuit de Manchester United.

Pogba avait précédemment exclu une intervention chirurgicale, mais comme l’a détaillé son manager Massimiliano Allegri, cette ligne de conduite sera désormais prise pour que le meneur de jeu revienne sur le terrain.

“Ce matin, il s’est entraîné pour la deuxième fois mais s’est ensuite arrêté et il a alors été décidé qu’il subisse une intervention chirurgicale. Nous le ramènerons de manière réaliste en janvier”, a-t-il ajouté. Allegri a déclaré aux journalistes lors de sa propre conférence de presse d’avant-match, tout en ne sachant pas si Pogba participera au tournoi international phare de la FIFA au Qatar plus tard cette année.

“La Coupe du monde n’est pas mon problème, le problème de la Juventus, c’est qu’il revient en janvier” Allegri a souligné.

Au moins pour le manager de l’équipe nationale de France Didier Deschamps, cependant, l’absence de conflit entre Mbappe et Pogba signifie qu’il ne sera pas obligé de faire un choix entre les deux pour son équipe de 23 joueurs à condition qu’ils soient tous les deux en forme.