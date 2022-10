Mbappe bat Messi et Ronaldo dans la liste Forbes

Le magazine prédit que l’attaquant gagnera 128 millions de dollars cette saison

Le prodige du football français Kylian Mbappe est en tête de la liste Forbes des footballeurs les mieux rémunérés, dépassant la vieille garde de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Le média américain a estimé que le vainqueur de la Coupe du monde, à 23 ans, gagnera 128 millions de dollars cette saison après avoir signé un renouvellement de contrat lucratif avec le Paris Saint-Germain.

Mbappe a cherché à rejoindre le Real Madrid sur un transfert gratuit cet été, mais a ensuite accepté une prolongation de trois ans de son contrat au Parc des Princes.

Il a été rapporté que les frais de signature à eux seuls valaient 100 millions de livres sterling (111 millions de dollars) pour Mbappe, qui gagnerait 1 million de livres sterling (1,1 million de dollars) par semaine en Ligue 1.

Mais Forbes dit que Mbappe percevra environ 110 millions de dollars sur son salaire et une part de sa prime à la signature, selon des experts du secteur, avec 18 millions de dollars supplémentaires générés par des avenants avec Nike, Dior, Hublot, Oakley et Panini.

Mbappe en tête de liste signifie que ni Ronaldo ni Messi n’ont terminé à la première place pour la première fois en neuf ans.

Le coéquipier de Mbappe au Paris Saint-Germain, Messi, est arrivé deuxième et devrait remporter 110 millions de dollars cette année, répartis également avec 55 millions de dollars gagnés sur le terrain et 55 millions de dollars hors du terrain.

La légende de Manchester United, Ronaldo, est arrivée troisième avec 100 millions de dollars, mais devrait être le joueur qui gagne le plus en dehors du terrain avec 60 millions de dollars.

Les rivaux générationnels Messi et Ronaldo ont tous deux signé des accords avec des sociétés de crypto-monnaie depuis la dernière édition de la liste. Messi a reçu 20 millions de dollars par an de Socios.com, tandis que Ronaldo s’est associé à Binance pour un montant non divulgué.

Le top cinq des footballeurs les mieux rémunérés de Forbes a été complété par un autre coéquipier du PSG, Mbappe, Neymar, troisième, et Mohamed Salah de Liverpool, quatrième.

L’international brésilien Neymar gagnera environ 87 millions de dollars au cours de la saison 2022-23, tandis que Salah recevra environ 53 millions de dollars.

Alors que l’attaquant de Manchester City, Erling Haaland, a fait sa première apparition sur la liste au numéro six, les dix joueurs les mieux payés devraient percevoir des revenus avant impôts de 652 millions de dollars cette année, un record et une augmentation de 11% par rapport au total de 585 millions de dollars de l’année dernière.

Mbappe, Ronaldo et Messi représentaient plus de 50% du total, et les salaires et primes représentaient l’essentiel du montant final en hausse de 7% à 444 millions de dollars.