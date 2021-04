La fenêtre de transfert de janvier peut sembler être un souvenir lointain, mais cela ne signifie pas que la rumeur s’est fermée! Les spéculations sur les mouvements estivaux se réchauffent, alors consultez les derniers potins ci-dessous et consultez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Mbappe à Madrid signifie Ronaldo au PSG?

Cristiano Ronaldo pourrait être une cible de choc pour le Paris Saint-Germain si Kylian Mbappe déménage au Real Madrid, écrit Tuttosport.

La Juventus suit l’Internazionale dans la course au titre de Serie A et a été expulsée de la Ligue des champions à la 16e étape, ce qui laisse Bianconeri chancelant et devra probablement faire des coupes financières avant la nouvelle saison.

Ronaldo a un salaire hebdomadaire de 540000 £ et trois ans après son déménagement de 99 millions de £ à Turin en provenance de Madrid, il pourrait rejoindre Les Parisiens, qui a hâte de décrocher le quintuple vainqueur du Balon d’Or.

Malgré l’affirmation du directeur sportif de la Juve, Fabio Paratici, selon laquelle le club est déterminé à conserver son talisman portugais, la décision pourrait être une nécessité financière.

Pour le PSG, Ronaldo pourrait être le remplaçant idéal de Mbappe en termes de buts marqués. Ronaldo a marqué 32 buts en 36 matchs cette saison, Mbappe 32 en 38.

Ronaldo a également remporté la Ligue des champions à Manchester United et au Real Madrid, ainsi que des titres de champion en Angleterre, en Italie et en Espagne, et il correspondrait donc aux aspirations du PSG.

Tuttosport suggère également que la Juventus pourrait à son tour signer Mauro Icardi, un joueur qu’ils ont repéré pendant un certain temps.

– Manchester United cherche à ramener le gardien de but de 28 ans Sam Johnstone de West Bromwich Albion, selon le Soleil. United a mis Johnstone en tête de sa liste de souhaits si l’un ou l’autre David de Gea ou Dean Henderson partir en été. Johnstone a quitté Old Trafford pour rejoindre les Baggies en 2018, mais il pourrait être tenté par un retour alors que son contrat avec les Hawthorns s’apprêtait à entrer dans la dernière année. Johnstone est l’un des plus gros revenus de West Brom et le club devra peut-être retirer son salaire de la masse salariale s’il est relégué.

– La Juventus souhaite signer à nouveau le joueur de 21 ans Moise Kean d’Everton, et le Bianconeri sont prêts à offrir Adrien Rabiot ou Aaron Ramsey un mouvement dans l’autre sens. C’est selon Tuttosport qui suggèrent que si Kean ne pourra pas passer au PSG avec un contrat permanent après son prêt cette saison, la Juventus souhaite démissionner d’un joueur qu’elle a vendu en 2019. Le manager des Toffees, Carlo Ancelotti, serait un grand fan de Rabiot.

– Le Borussia Dortmund et West Ham United souhaitent signer l’attaquant suédois Jordan Larsson du Spartak Moscou, rapports But. Dortmund envisage de nouvelles options d’attaquant devrait Erling Haaland quitter le club comme prévu cet été, mais la partie allemande doit affronter West Ham. Larson, 23 ans, a marqué 12 buts jusqu’à présent cette saison et a été élu joueur du mois du Spartak pour mars.

– Everton pourrait bientôt chercher un remplaçant pour le défenseur Yerry Mina, selon Tuttomercatoweb, et le club a regardé Kalidou Koulibaly comme le candidat idéal. Ancelotti a travaillé avec Koulibaly pendant 18 mois à Naples et entretient de bonnes relations avec le défenseur. Alors que Mina souhaite apparemment s’éloigner de Goodison Park, cela pourrait signifier que Koulibaly, 29 ans, se dirigera vers la Premier League.

– Manchester United et Leeds United ont rejoint Everton et Liverpool pour suivre les progrès de l’arrière central de Sheffield United Kyron Gordon, selon le Courrier quotidien. Le joueur de 18 ans a été dans et autour de la première équipe des Blades cette saison et maintenant, alors qu’il se prépare à entrer dans la dernière année de son contrat et que Sheffield United se dirige vers la relégation, les grands clubs tournent en rond.

– Tottenham Hotspur envisagerait un déménagement pour Marouane Fellaini, selon Voetball24. Le Belge de 33 ans a joué sous Mourinho à Manchester United et son contrat avec le club chinois du Shandong Taishan doit se terminer en décembre. Alors que Fellaini souhaite un retour en Angleterre, le patron des Spurs, Jose Mourinho, considère Fellaini comme la signature parfaite alors qu’il cherche à refondre son équipe cet été. Fellaini a marqué 22 fois et ajouté 12 passes en 177 apparitions pour United.