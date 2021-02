Mbappe après le tour du chapeau de Barcelone

Kylian Mbappe s’est dit « heureux » au Paris Saint-Germain après son tour du chapeau lors de la victoire 4-1 en huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Barcelone.

Mbappe a marqué les premier, deuxième et quatrième buts de son équipe dans la soirée, puis s’est ouvert sur son avenir avec les champions de Ligue 1 après le match.

« J’ai toujours dit que je suis heureux ici. Ce genre de match me rend encore plus heureux. Le maillot du PSG est celui qui me tient à cœur », a déclaré l’international français à RMC Sport dans une interview d’après-match.

« Je suis heureux. Je veux toujours donner le meilleur de moi-même. Je n’ai pas toujours eu ce succès mais je ne me cacherai jamais de ma vie. Aujourd’hui, mon travail acharné porte ses fruits. »

Mbappe a également démenti les rumeurs selon lesquelles perdre contre Barcelone mardi aurait signifié qu’il ne prolongerait pas son contrat avec le club. Son accord expire en juin 2022.

« Ce serait stupide de décider de mon avenir sur un seul match. La vérité est qu’il s’agit de réfléchir sur le long terme », a-t-il déclaré.

Kylian Mbappe a marqué un tour du chapeau qui a contribué à faire couler Barcelone mardi. Getty

L’héroïsme de mardi a fait du joueur de 22 ans le premier joueur à réussir un tour du chapeau en Ligue des champions au Camp Nou depuis Andriy Shevchenko en 1997. C’était la première fois qu’il affrontait les Catalans et jouait sur leur terrain de sa carrière.

« Kylian a brillé ce soir. Tout le monde est content de sa performance. Quand Kylian brille dans les grands matches, il fait la différence. Il nous a apporté cette victoire », a déclaré le capitaine du PSG Marquinhos après le match.

L’attaquant barcelonais Antoine Griezmann a également fait l’éloge de son coéquipier de France.

« Kylian Mbappe a passé une excellente soirée. Le PSG a une grande star pour l’avenir, qui sera au niveau de Leo Messi ou Cristiano Ronaldo », a-t-il déclaré.