M+B : Jessica Eaton : Mariphasa lupina lumina

M+B présente Mariphasa Lupina Luminaune exposition de nouvelles œuvres de Jessica Eaton. Il s’agit de la quatrième exposition personnelle de l’artiste avec la galerie.

Tout au long de sa pratique, Jessica Eaton s’est plongée dans l’essence de la photographie, disséquant méticuleusement ses éléments fondamentaux : la lumière, la couleur, les dimensions temporelles et la danse complexe des objectifs, des obturateurs, des films et des filtres. Eaton crée des interprétations du monde qui transcendent ce qui est visible à l’œil nu. Le travail d’Eaton, existant à l’intersection de l’abstraction moderniste, de l’imagerie scientifique et de l’influence omniprésente de l’ère numérique, propose une exploration approfondie des limites et des possibilités spéculatives de la vision humaine.

Dans Mariphasa Lupina Lumina, Jessica Eaton présente une exploration vivante du médium photographique, continuant à élargir les perceptions de la réalité et les voyages dans le domaine de l’imaginaire. La série s’inspire d’une fleur mythique émettant de la lumière présentée dans le film Werewolf of London de 1935. Cette référence devient une métaphore du propre travail d’Eaton, créant des images qui brillent d’une lumière surnaturelle et transforment le familier en extraordinaire.

Dans cette série, les photographies d’Eaton sont un jeu sophistiqué de réalité et d’invention. Elle choisit les fleurs comme sujets, un choix apparemment simple. Pourtant, comme ses œuvres antérieures utilisant un cube, il s’agit d’un choix chargé de signification historique. Les fleurs, avec leurs formes variées et leur beauté inhérente, offrent à Eaton l’occasion de remettre en question et d’élargir les limites de la représentation photographique. La pratique d’Eaton crée souvent de multiples itérations d’un sujet singulier en utilisant un ensemble de variables. Par la répétition, elle désigne la photographie comme un moyen de possibilités illimitées au-delà de la représentation fidèle. Eaton fait référence à ces dernières œuvres de la série Mariphasa lupina lumina comme à ses « fleurs pressées », évoquant leur ressemblance avec les fleurs pressées à travers différents degrés d’effets de bas-relief en trompe-l’œil. Cette technique, où des parties de l’image sont inversées de manière sélective, est combinée à un processus consistant à pousser et à tirer les informations picturales à l’extrême, oscillant entre le négatif et le positif, capturant l’étude continue d’Eaton sur les techniques de solarisation personnalisées.

Dans Mariphasa Lupina Lumina, Eaton redéfinit l’étendue de la photographie, brouillant les frontières entre l’éphémère et l’éternel. Son travail se présente comme un dialogue vibrant entre la fantaisie de la nature et le métier méticuleux du photographe.

Jessica Eaton : Mariphasa lupina lumina

20 janvier — 17 février 2024

Vernissage – Samedi 20 janvier de 18h à 20h

M+B

612 N, promenade Almont

Los Angeles, Californie 90069

www.mbart.com