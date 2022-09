Mazza nommé nouveau chef de la police de Batavia après l’annonce de la retraite d’Eul – Shaw Local

L’officier de police vétéran de Batavia, Shawn Mazza, est le nouveau chef du département de police de Batavia.

Lors de la réunion du conseil municipal de Batavia mardi, le maire de Batavia, Jeff Schielke, a prêté serment à Mazza. Il remplace le chef Dan Eul, qui prend sa retraite le 12 septembre.

Mazza est un vétéran de 23 ans du département de police de Batavia et a occupé divers postes au cours de son mandat, notamment celui d’officier de patrouille, d’officier de formation sur le terrain, d’officier de patrouille responsable, de détective, de sergent-détective et de chef adjoint. Il a auparavant été membre du groupe de travail sur les crimes majeurs du comté de Kane et a été actif en tant que bénévole auprès de Special Olympics Illinois tout au long de sa carrière.

“La ville a de la chance d’avoir le chef Mazza dans ce rôle essentiel”, a déclaré Laura Newman, administratrice de la ville de Batavia, dans un communiqué de presse de la ville de Batavia. «C’est un leader dévoué qui a fait de la sécurité publique des citoyens de Batavia et des hommes et des femmes du département de police de Batavia sa priorité absolue. Sa vaste expérience dans les rôles administratifs et de patrouille, et son engagement démontré envers notre communauté garantiront que le département de police de Batavia est bien positionné pour l’avenir.

Mazza est un officier primé de Batavia depuis qu’il a rejoint le département en 1999. Il a été officier de l’année en 2001 et a reçu le prix de la loyauté, du service et de l’engagement envers le département et la communauté en 2007 et 2009.

En 2012, il a été nominé pour le prix de l’officier de l’année du comté Louis Spuhler Kane et a finalement reçu la médaille de sauvetage du département pour les mesures prises pour sauver la vie d’une personne menaçant de se suicider.

“Je ressens un grand sentiment de fierté d’être nommé chef de la police de Batavia”, a déclaré Mazza dans le communiqué. “Je suis extrêmement chanceux d’avoir acquis des connaissances et des compétences dans mon travail au sein de cette organisation, et j’espère continuer à être un agent de changement positif dans cette communauté.”

En tant que chef de la police de Batavia, Mazza supervisera un département de plus de 50 membres du personnel et un budget de 7 millions de dollars.

“Batavia a une équipe exceptionnelle et dévouée d’officiers et d’employés civils qui ont une passion pour servir et protéger les citoyens de cette communauté”, a déclaré Mazza. “Je suis fier de faire partie de cette équipe.”

Né et élevé à Naperville, Mazza est titulaire d’un baccalauréat ès sciences de l’Arizona State University en études de la justice et est diplômé de la Northwestern University School of Police Staff and Command.

Remplir le poste de Mazza en tant que chef adjoint est le commandant de surveillance de la police de Batavia, Michael Johnson.

Eul a rejoint le département de police de Batavia en 1996 en tant qu’officier de patrouille, puis a gravi les échelons de l’organisation en tant que sergent et chef adjoint avant d’être nommé chef en 2017.

Tout au long de sa carrière, Eul a été reconnu pour ses services exceptionnels à la communauté. Il a reçu le prix de l’officier de l’année en 2000, la médaille de la bravoure en 2008 et en 2013 le prix Frederick G. Behner III pour sa loyauté, son service et son engagement envers le ministère et la communauté.

Au cours de sa carrière, Eul a également été chef adjoint, où il a contribué à façonner la politique et à faire avancer le département grâce à la mise en œuvre de pratiques innovantes et de nouvelles technologies.

“Pendant ses années en tant que chef, le département a été confronté aux menaces les plus graves pour la sécurité publique, peut-être dans toute l’histoire de la ville”, a déclaré Newman dans le communiqué. « Dans tous les cas, qu’il s’agisse de troubles civils, de menaces posées par des individus armés ou d’une pandémie mondiale, le chef Eul a fait appel à son expérience, ses connaissances et sa capacité à diriger l’élaboration de plans et de contre-mesures pour garantir la protection des citoyens de Batavia.

En plus de son service à Batavia, Eul a servi notre pays en tant que sergent dans le Corps des Marines des États-Unis de 1991 à 1997. Il a été rappelé au service, étant déployé en Irak avec la Réserve de l’armée américaine / Garde nationale de l’Illinois où il a occupé le grade de 1er lieutenant – infanterie.

Au total, Eul a servi six ans dans la Réserve de l’armée américaine de 2003 à 2009 et a été reconnu pour son service à notre pays en tant que récipiendaire du Batavia PD Patriot Award en 2009.

“Le chef Eul a réussi à renforcer la considération déjà élevée que la communauté a pour ses forces de police”, a déclaré Schielke dans le communiqué. “Bien qu’il va certainement nous manquer alors qu’il entame un nouveau chapitre de sa vie, nous serons toujours éternellement reconnaissants pour son leadership en acceptant l’énorme responsabilité qu’il devait être le chef de la police de Batavia ces cinq dernières années.”