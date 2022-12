Mazda CX-90 2024 taquiné, hybride rechargeable confirmé

La première incursion de Mazda dans le côté plus lourd de l’électrification s’est faite avec la MX-30, une jolie berline tout électrique qui, malgré une dynamique de conduite amusante, est plus qu’un peu courte avec une autonomie de 100 milles. Quelque chose nous dit que son prochain effort électrifié, le CX-90, sera beaucoup plus agréable au goût du public.

Mazda a annoncé mardi qu’elle introduirait le multisegment CX-90 2024 aux États-Unis en janvier. Avant cette révélation, Mazda a publié un teaser pour le CX-90, montrant un peu l’arrière, ainsi qu’un badge signifiant qu’il sera disponible en tant qu’hybride rechargeable. Les hybrides rechargeables sont capables de parcourir de plus longues distances uniquement à l’électricité, mais ils contiennent toujours des moteurs à essence pour fournir la force motrice ou charger la batterie du PHEV.

Le constructeur automobile n’a pas divulgué de détails supplémentaires sur son nouveau groupe motopropulseur, disant seulement qu’il sera offert à l’échelle nationale plutôt que localement, comme ce fut le cas avec le MX-30. Cette nouvelle configuration PHEV est censée être “réglée spécifiquement pour le marché nord-américain”, bien que nous ne sachions pas exactement ce que cela signifie.

Le seul véritable indice que nous ayons jusqu’à présent provient du teaser précédent, qui est également affiché sur le site Web des futurs produits de Mazda. Le badge pointe vers un moteur à essence 6 en ligne sous le capot, que le constructeur automobile a annoncé pour la première fois en octobre dernier, alors qu’il était encore en développement. On ne sait pas si le 6 cylindres en ligne sera le moteur à essence alimentant la variante PHEV, ou s’il sera équipé d’un moteur à essence de plus petite cylindrée avec moins de cylindres. Nous le saurons avec certitude en janvier, lorsque le CX-90 fera ses débuts complets.