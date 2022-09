Mayweather revendique le match revanche de McGregor

Une deuxième confrontation entre les icônes de la boxe et du MMA devrait avoir lieu l’année prochaine

La légende de la boxe à la retraite Floyd Mayweather a affirmé qu’il rencontrerait l’ancien champion de l’UFC Conor McGregor lors d’un match revanche l’année prochaine.

Interrogé par le Daily Mail sur ses plans pour le reste de 2022, Mayweather a lâché la bombe McGregor après avoir également déclaré qu’il se battrait dans deux expositions au préalable.

“Je veux sortir ce week-end et m’amuser” Mayweather a parlé de sa prochaine rencontre avec le combattant japonais de MMA Mikuru Asakura à la Saitama Super Arena.

“Ensuite, j’ai une autre exposition à Dubaï en novembre et moi et Conor McGregor en 2023.

« Nous ne savons pas si ça va être une exhibition ou un vrai combat. Mais il a été question des deux. Je préférerais une exposition », Ajout de Mayweather.

Interrogé sur les raisons pour lesquelles il préférerait une exposition plutôt que le type de combat de boxe sous licence que les deux ont organisé en 2017, Mayweather a précisé: “Je ne suis pas dans les combats où je vais subir une vraie punition.”

“Donc, des gars comme Conor McGregor et des gars qui ne frappent pas vraiment fort comme les YouTubers ou les gars de l’UFC, ça ne me dérange pas vraiment d’entrer en collision avec ce genre d’individus mais rien où je vais me mettre dans une position où je suis va me faire du mal ou me faire du mal », Mayweather a ajouté une fouille à l’Irlandais.

La confrontation de Mayweather en 2017 contre McGregor était sa dernière sortie professionnelle et l’a aidé à terminer sa carrière avec un record sans tache de 50-0 après avoir décroché une victoire par TKO au 10e tour.

Cela s’est également avéré un énorme salaire pour les deux hommes, Mayweather aurait rapporté 280 millions de dollars du spectacle de Las Vegas tandis que McGregor a éclipsé ses salaires UFC en devenant apparemment plus riche de 130 millions de dollars.

Actuellement sur la piste du retour après une horrible fracture de la jambe subie lors de sa défaite contre Dustin Poirier à l’UFC 264 en 2022, McGregor a également exprimé son désir de revenir à la science douce.

« La boxe est mon premier amour dans les sports de combat. J’ai passé un si bon moment la dernière fois que j’y suis allé », il a avoué à Sky Sports en mai.

“Évidemment, mon retour se fera dans l’octogone pour l’UFC – cette histoire est loin d’être terminée, en fait elle vient juste de s’écrire, ce n’est que le début. Mais, la boxe, c’est sûr que je vais honorer à nouveau le cercle carré à l’avenir », ajouté ‘The Notorious’.

S’il devait reconquérir la ceinture des poids légers de l’UFC contre Islam Makhachev lors de l’UFC 280 à Abu Dhabi le 22 octobre, Charles Oliveira veut combattre McGregor pour la couronne des 155 livres dès janvier, de préférence dans son pays natal, le Brésil.

McGregor serait alors peut-être libre pour un affrontement estival à succès contre Mayweather, qui se considère “Le meilleur de tout les temps” dans sa discipline choisie.