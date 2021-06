Mayweather contre Logan Paul : comment Floyd Mayweather a-t-il réussi une victoire magistrale sur Saul ‘Canelo’ Alvarez ? | Nouvelles de boxe

Floyd Mayweather est le seul homme à avoir conquis Saul ‘Canelo’ Alvarez, mais comment a-t-il réussi une victoire magistrale ? Notre panel d’experts vous dévoile le secret de son succès…

Le champion du monde des cinq poids a renforcé son statut de l’un des meilleurs combattants du monde avec une victoire par décision majoritaire sur Canelo en 2013, qui est la seule défaite sur le record de 59 combats de la star mexicaine.

Mais quelle était la formule gagnante de Mayweather contre Canelo ? Le panel d’experts rend son verdict…

Image:

Mayweather affronte Logan Paul dimanche soir, en direct sur Sky Sports Box Office



Clients Sky : Achetez Mayweather contre Logan Paul

Clients non-Sky : Achetez Mayweather contre Logan Paul

Carl Froch

La vitesse et sa défense. Contre Canelo, la défense de Mayweather était bonne, mais sa vitesse et son timing l’étaient aussi. Il a réussi à décrocher ses coups, à contrer avec ce crochet et cette main droite.

Image:

Canelo a eu du mal à décrocher ses coups puissants sur Mayweather



Mayweather vous fait mener son combat. Vous ne pouvez pas faire cela, à moins d’avoir la vitesse et la capacité qu’il a. Il a sorti Canelo de son rythme.

Vous neutralisez le pouvoir de quelqu’un en le maintenant en mouvement. Si vous ne pouvez pas mettre vos pieds, alors vous ne pouvez pas atterrir vos gros coups.

Johnny Nelson

Croyance et expérience. Canelo était invaincu à l’époque et il était sur la voie de la célébrité, mais c’était un gros pari pour les gens de Canelo.

Image:

Mayweather était trop expérimenté pour Canelo, 23 ans, dit Johnny Nelson



Mayweather sait tout dans le livre sur la boxe et Canelo n’avait tout simplement pas cette expérience pour pouvoir faire face à cela. La seule chose que vous ne pouvez pas acheter, emprunter ou prétendre avoir, c’est l’expérience.

Matthieu Macklin

Mayweather vient de contrôler Canelo. Ce que Mayweather fait, et il l’a fait contre Canelo, il neutralise la menace de son adversaire. Il les lit, il les annule. Il les arrête de faire ce qu’ils font, puis quand il les a sous contrôle, ils dansent à son rythme.

Chaque fois que vous lancez un coup de poing, vous manquez mais êtes riposté. Finalement, vous arrêtez de donner des coups de poing.

Mayweather casse leur rythme. Il les ralentit et il le fait en étant si difficile à frapper et son contre-coup de poing magistral. Chaque fois que vous lancez un coup de poing, vous manquez mais êtes riposté. Finalement, vous arrêtez de donner des coups de poing.

Si vous êtes quelqu’un qui aime faire des combinaisons, et que vous boxez à un certain rythme et que vous arrêtez de le faire, alors vous êtes devenu neutralisé. Il vous sépare alors.

Spencer Olivier

Mayweather a annulé tout ce que Canelo lui avait apporté. Il a utilisé ce fameux roulement d’épaule, des compteurs rapides et l’a battu au coup.

Mais vous devez vous rappeler que Canelo était très jeune. Il y aura toujours un débat pour savoir si Mayweather aurait pu faire ça au Canelo d’aujourd’hui, si je suis tout à fait honnête.

Image:

L’Américain a conservé son record parfait avec une victoire de points sur Canelo



Floyd vous fait mener son combat. Quelqu’un comme Canelo, qui aime systématiquement briser un adversaire, devient un peu hésitant, car Mayweather a presque trois coups d’avance. Il a toujours la réponse. Mayweather augmente ensuite le rythme quand il le souhaite. Tous les grands combattants, c’est ce qu’ils font.

Andy Clarke

Il en savait trop pour lui. C’était peut-être un peu trop tôt pour Canelo, mais en même temps, c’est facile à dire quand on se fait battre. Mayweather était trop mignon à tous points de vue, ce qu’il a vraiment fait contre tout le monde.

Il parvient à avoir le genre de combat qu’il veut avoir et pas vous. Voilà toute l’histoire. Les gens parlent de styles, de combats et de tout ça, mais la boxe est une question de distance, n’est-ce pas. Si vous parvenez à contrôler cela, alors vous contrôlez le combat et son rythme. Mayweather fait ça tout le temps.

Regardez Mayweather contre Logan Paul dimanche, en direct sur Sky Sports Box Office, à partir de minuit. Réservez-le via votre télécommande Sky ou réservez-le en ligne ici. Les abonnés non-Sky TV peuvent réserver et regarder ici.