Mayweather a condamné plus de 18 000 $ de siège d’auto pour enfant en vison (VIDEO)

PETA a claqué la boxe de tous les temps pour avoir acheté l’article somptueux

L’icône de la boxe Floyd Mayweather est tombé sous le coup de People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) pour un siège d’auto en vison flashy de 18 000 $ qu’il a acheté à son petit-fils.

Le grand 50-0 qui a pris sa retraite en 2017 est connu pour gâter son petit-fils, Kentrell Jr, après avoir déjà acheté une Rolex à 45 000 $ alors qu’il n’avait que cinq mois.

Grâce à Instagram, il est apparu que le grand-père de Kentrell, âgé de 45 ans, avait fait équiper sa Rolls-Royce Cullinan de 350 000 $ sur mesure et doublée de fourrure d’un siège auto pour enfant pour Kentrell, également spécialement fabriqué à partir de fourrure de vison.

Réagissant à l’émergence de l’article, PETA a décrit le siège auto comme un “monstruosité” et a imploré Mayweather de “Enseigner la gentillesse, pas la cruauté.”

“Floyd Mayweather, qui a des antécédents d’agression et de batterie de victimes sans défense, a-t-il vraiment cherché à le mettre à jour en soutenant une industrie qui étrangle les animaux à mort en plus de les empoisonner et de les électrocuter ?” PETA a demandé, comme le rapporte TMZ, tout en faisant référence aux problèmes juridiques de Mayweather en matière de violence domestique en 2010.

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par Floyd Mayweather (@floydmayweather)

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par DOCTOR BUGATTI (@doctorbugatti)

“Cet homme n’est guère un modèle de compassion et de compréhension, mais essayer de rendre la cruauté attrayante pour un enfant pourrait lui valoir une médaille pour avoir corrompu la gentillesse naturelle d’un mineur”, a-t-il ajouté. ça a continué.

PETA a alors fait appel à Mayweather pour “essayez d’enseigner la gentillesse, pas la cruauté, en remplaçant cette monstruosité par de la fausse fourrure, comme la plupart des créateurs, des grands magasins et des consommateurs l’ont fait”, et que PETA se fera un plaisir de vous fournir.

Mayweather a une histoire de conflits avec PETA qui remonte à 2012 quand ils l’ont critiqué pour avoir qualifié le ring de “niche à chien” pendant le camp d’entraînement se préparant pour un combat.

Il a également admis ouvertement porter du vison et du chinchilla, et a tenté d’attirer l’attention sur une hypocrisie perçue par ceux qui le critiquent mais mangent de la viande.

“Je ne veux pas avoir d’ennuis avec – comment s’appellent les gens, PETA?” Mayweather a dit un jour.

“Je ne veux pas avoir d’ennuis avec les gens de PETA, les défenseurs des droits des animaux, mais merde, je m’en fous, parce que je porte des manteaux de vison.

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par DOCTOR BUGATTI (@doctorbugatti)

“Je vais porter du chinchilla et je vais porter des manteaux de vison. Les mêmes personnes veulent vous dire, vous ne pouvez pas porter de fourrure animale et de la merde, ce sont les mêmes personnes qui mangent des poulets, mangent des vaches , manger du steak. Alors putain de quoi ils parlent, “ il a fini.

Cinq ans plus tard, le natif de Grand Rapids a également été fustigé par la division britannique de PETA après que des images soient apparues de lui promenant un tigre en laisse dans une chambre d’hôtel.

“Si Floyd Mayweather se souciait des tigres, il transférerait cet animal dans un sanctuaire réputé et mettrait ses muscles et son argent pour les protéger dans leurs habitats naturels”, a-t-il ajouté. a hésité la directrice de PETA UK, Elisa Allen.

Pas vu sur le ring à titre professionnel depuis l’arrêt de la star de l’UFC Conor McGregor dans un fracas au box-office à Las Vegas en 2017, le retraité Mayweather s’est occupé en faisant la promotion de combattants tels que le champion des poids légers Gervonta Davis et en organisant également des combats d’exhibition.

Lire la suite Offre Mayweather révélée pour le match revanche de McGregor – médias

Le dernier d’entre eux l’a vu affronter Don Moore à Dubaï, et Mayweather est aligné pour affronter Mikuru Asakura en septembre tout en n’excluant pas non plus un retour dans les rangs rémunérés.

“J’ai eu trois expositions de plus cette année, peut-être un combat et deux expositions”, il a récemment taquiné FightHype.

“Mais devinez quoi, vous feriez mieux de savoir que c’est au moins et c’est le plus bas dont je parle – 200 millions de dollars”, il ajouta.

Après une carrière de 50-0 qui l’a vu remporter 15 titres mondiaux dans cinq catégories de poids, Mayweather aurait accumulé plus d’un milliard de dollars de revenus.