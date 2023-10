Secrétaire du Département de la sécurité intérieure Alexandre Mayorkas est devenu en colère contre le sénateur. Celui de Josh Hawley (R-MO) lors d’une audience mardi, qualifiant ses propos de « méprisables » et « odieux ».

Hawley a interrogé Mayorkas au sujet d’un officier du DHS qui avait publié sur les réseaux sociaux des images d’un parapente du Hamas armé d’une mitrailleuse, ainsi que la légende « Palestine libre ».

“M. Secrétaire, que se passe-t-il ici ? Est-ce typique des personnes qui travaillent au DHS ? Il s’agit d’un agent d’asile et d’immigration qui publie franchement des slogans et des images pro-génocidaires le jour où les Israéliens sont massacrés dans leurs lits. Qu’as-tu fait à ce sujet ? » demanda Hawley.

Alors que Mayorkas essayait de répondre, Hawley a demandé : « A-t-elle été licenciée ?

Mayorkas a répondu que l’officier avait été mis en congé administratif et qu’il ne pouvait pas commenter une « question de personnel en cours ».

Hawley a ensuite demandé si l’officier « avait jugé des cas impliquant des Israéliens demandant l’asile dans ce pays ? » Encore une fois, Mayorkas a déclaré qu’il ne ferait aucun commentaire sur une question de personnel.

« A-t-elle admis, contrairement à la loi, des individus qui ne devraient pas être dans ce pays, ou refusé aux réfugiés juifs, dont elle préconise le génocide, l’asile qu’ils méritent ?

“Même réponse”, a répondu Mayorkas, faisant référence à son refus de commenter une question de personnel.

Hawley a poursuivi :

HAWLEY : Je ne peux pas croire que vous veniez à ce comité en sachant cela ! Je vous ai écrit à ce sujet. Vous savez tout ! Et vous venez ici, et vous n’êtes pas disposé à répondre, et vous suggérez que c’est une erreur de ma part de poser la question ! Franchement, Monsieur le Secrétaire, je pense que votre performance est méprisable et je pense que le fait que vous n’êtes pas disposé à fournir des réponses à ce comité est absolument atroce. MAYORKAS : Monsieur le Président, puis-je le faire ? PRÉSIDENT : Si vous le vouliez J’aimerais avoir une minute pour répondre —MAYORKAS : Oh, je le ferais, et je ne suis pas sûr de me limiter à 60 secondes.PRÉSIDENT : C’est très bien.MAYORKAS : Premièrement, ce que j’ai trouvé méprisable, c’est l’implication que — ceci Un langage extrêmement odieux pourrait en fait être emblématique des sentiments des 260 000 hommes et femmes du Département de la Sécurité intérieure, premièrement. Deuxièmement, le sénateur Hawley adopte une approche contradictoire à mon égard sur cette question, et peut-être qu’il ne le fait pas. connaître mon propre parcours. Peut-être qu’il ne sait pas que je suis l’enfant d’un survivant de l’Holocauste. Peut-être ne sait-il pas que ma mère a perdu toute sa famille aux mains des nazis. Et donc, je trouve que son ton contradictoire est totalement déplacé. Je trouve que c’est irrespectueux envers moi et mon héritage. Et je ne m’attends pas à des excuses, mais je voulais dire ce que je viens d’exprimer.