Mayorkas prévient que la FEMA ne dispose pas de suffisamment de fonds pour durer pendant la saison des ouragans

WASHINGTON– L’Agence fédérale de gestion des urgences peut répondre aux besoins immédiats mais ne dispose pas de suffisamment de fonds pour traverser la saison des ouragans, a déclaré mercredi aux journalistes le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas.

L’agence est mise à rude épreuve alors qu’elle travaille avec les États pour évaluer les dommages causés par Ouragan Hélène et livre des repas, de l’eau, des générateurs et d’autres fournitures essentielles. La tempête a frappé la Floride la semaine dernière, puis s’est propagée dans plusieurs États du sud-est, inondant des villes et tuant plus de 160 personnes.

Mayorkas n’a pas précisé de combien d’argent supplémentaire l’agence pourrait avoir besoin, mais ses remarques sur Air Force One ont souligné les inquiétudes exprimées par le président Joe Biden et certains législateurs plus tôt cette semaine selon lesquelles le Congrès pourrait devoir adopter un projet de loi de dépenses supplémentaires cet automne pour aider les États à efforts de rétablissement.

« Nous répondons aux besoins immédiats avec l’argent dont nous disposons. Nous nous attendons à un autre ouragan », a déclaré Mayorkas. « La FEMA n’a pas les fonds nécessaires pour traverser la saison. »

La saison des ouragans s’étend du 1er juin au 30 novembre, mais la plupart des ouragans se produisent généralement en septembre et octobre.

Le Congrès a récemment reconstitué une source clé des efforts d’intervention de la FEMA, en fournissant 20 milliards de dollars pour le fonds de secours en cas de catastrophe de l’agence dans le cadre d’un gouvernement à court terme. facture de dépenses pour financer le gouvernement jusqu’au 20 décembre. Le projet de loi a également donné à la FEMA la flexibilité de puiser dans l’argent plus rapidement si nécessaire.

Les deux chambres du Congrès devraient toutefois rester dans leur État et district d’origine jusqu’après les élections, alors que les législateurs se concentrent sur leur campagne.

Le président de la Chambre, Mike Johnson, R-La., n’a donné aucune indication qu’il envisageait de modifier ce calendrier lors d’un discours mardi. Il a déclaré que le Congrès venait de fournir à la FEMA les fonds dont elle avait besoin pour répondre et que les législateurs veilleraient à ce que ces ressources soient correctement allouées.

Un groupe bipartisan de sénateurs des États concernés a écrit à leurs dirigeants cette semaine pour dire qu’il était clair que le Congrès devait agir pour répondre aux besoins des électeurs. Ils ont déclaré que cela pourrait même nécessiter que le Congrès revienne en octobre, avant les élections.

Mayorkas a fait ces commentaires alors que Biden et la vice-présidente Kamala Harris se déplaçaient dans le sud-est pour constater les dégâts causés par l’ouragan et chercher à démontrer leur engagement et leur compétence pour aider les communautés dévastées. Biden se dirige vers la Caroline du Nord et la Caroline du Sud, tandis que Harris se rend en Géorgie.

Plus de 150 000 ménages se sont inscrits pour bénéficier de l’aide de la FEMA, et ce nombre devrait augmenter rapidement dans les prochains jours, a déclaré Frank Matranga, un représentant de l’agence.

La dévastation a été particulièrement grave dans Montagnes Blue Ridgeoù au moins 57 personnes sont mortes à Asheville et dans ses environs, en Caroline du Nord, un paradis touristique connue pour ses galeries d’art, ses brasseries et ses activités de plein air.

« Les communautés ont été rayées de la carte », a déclaré mardi le gouverneur de Caroline du Nord, Roy Cooper, lors d’une conférence de presse.