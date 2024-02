Mayorkas a été mis en accusation par la Chambre. Que se passe-t-il ensuite ?

Dans le cas de M. Mayorkas, les articles de mise en accusation nomment également 11 responsables de la mise en accusation. Le groupe comprend les représentants Mark E. Green du Tennessee, président du comité de sécurité intérieure qui a rédigé les accusations, et la représentante Marjorie Taylor Greene, républicaine de Géorgie, qui a mené la campagne visant à obtenir sa destitution. Font également partie de l’équipe les représentants Andy Biggs de l’Arizona, Ben Cline de Virginie, Clay Higgins de Louisiane, Andrew Garbarino de New York, Michael Guest du Mississippi, Harriet M. Hageman du Wyoming, Laurel Lee de Floride, Michael McCaul du Texas et Août Pfluger du Texas.

L’administration Biden aurait le droit de faire comparaître un agent ou un avocat pour répondre des articles de mise en accusation contre M. Mayorkas. Cela inclut la nomination de démocrates de la Chambre pour faire partie de l’équipe de défense.