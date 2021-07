Maymol Rocky quitte son poste d’entraîneur de l’équipe indienne de football féminin après 4 ans

Après quatre ans à la tête de l’équipe nationale féminine senior de l’Inde, l’entraîneur-chef Maymol Rocky a démissionné de son poste pour des raisons personnelles. Maymol, qui a pris les rênes en tant qu’entraîneur-chef en 2017 après un passage en tant qu’entraîneur adjoint, a mené l’équipe à un certain nombre de gloires internationales et les a vus progresser énormément alors que le football féminin continue d’avancer ensemble.

S’adressant à www.the-aiff.com, elle a remercié la fédération pour sa « confiance » en ses capacités. «Je remercie sincèrement la Fédération indienne de football d’avoir cru en moi et en l’équipe pendant tant d’années. Je tiens à exprimer ma gratitude à Praful Patel-sir (président, AIFF), Kushal Das-sir (secrétaire général, AIFF), Abhishek Yadav-sir (secrétaire général adjoint et directeur, équipes nationales, AIFF) et à l’ensemble du personnel de Football House pour tout leur soutien », a-t-elle déclaré.

« Je suis très heureux de voir les progrès que nous avons réalisés ces dernières années. Les installations que nous avons obtenues ont toujours été excellentes et le soutien que nous avons reçu de la fédération, de la Sports Authority of India (SAI) et du gouvernement d’Odisha a été la clé de notre succès », a ajouté Maymol.

Kushal Das a déclaré : « Maymol Rocky a exprimé son incapacité à continuer en tant qu’entraîneur-chef de l’équipe nationale senior de football féminin pour des raisons personnelles. Nous acceptons sa décision et la remercions pour sa contribution au football indien. Nos meilleurs vœux à elle pour ses projets futurs. »

Ancienne joueuse internationale indienne, Maymol a qualifié son passage en tant qu’entraîneur-chef de « meilleure phase » de sa carrière et a salué les efforts de l’équipe pendant cette période.

« Si je regarde en arrière, nous avons eu des hauts et des bas, mais ce fut certainement la meilleure phase de ma carrière. L’équipe a énormément grandi depuis mon arrivée et j’ai aussi grandi avec l’équipe. L’expérience que les joueurs et moi avons acquise de l’équipe nationale a été incroyable. Je suis content que l’équipe ait été à la hauteur des attentes et que les joueurs aient toujours fait de leur mieux à chaque séance et match que nous avons joué », a affirmé Maymol.

L’équipe nationale féminine indienne est entrée dans l’histoire en novembre 2018 en se qualifiant pour la première fois du deuxième tour des éliminatoires olympiques, et a remporté le titre au championnat féminin de la SAFF en 2019 et la médaille d’or aux Jeux d’Asie du Sud au Népal. .

« Mon match le plus mémorable serait la finale du championnat SAFF au Népal. Le match était extrêmement tendu et jouant devant un stade bondé de supporters népalais, l’équipe a fait preuve d’un grand caractère et d’une grande détermination pour décrocher la victoire. Nous avions perdu contre eux lors de notre tournoi à domicile et aller les battre en finale était un sentiment formidable », se souvient-elle.

Alors que l’Inde s’apprête à accueillir la Coupe d’Asie féminine de l’AFC pour la première fois l’année prochaine, Maymol a exprimé ses meilleurs vœux à l’équipe pour le tournoi.

« La Coupe d’Asie féminine de l’AFC 2022 est la plus grande plate-forme pour notre équipe nationale et je suis sûr qu’elle suscitera beaucoup d’intérêt pour le football féminin en Inde et inspirera les futures joueuses, entraîneurs et bien d’autres personnes. Je suis convaincu que les joueurs seront à la hauteur et donneront tout. J’envoie mes meilleurs vœux à toute la nation et à l’équipe pour la compétition et je serai là pour les encourager à coup sûr », a-t-elle déclaré.

«Je voudrais également exprimer mes meilleurs vœux au prochain entraîneur et je serai toujours là pour tout type de soutien et pour aider de toutes les manières possibles. J’ai démissionné mais je vais certainement revenir à l’entraînement dans un proche avenir. »

