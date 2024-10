Mayim Bialik retrouvera sa co-star de Big Bang Theory sur la sitcom NBC

Suivant Maïm BialikAprès les retrouvailles de Jim Parsons lors de la dernière saison de Young Sheldon, l’actrice devrait à nouveau retrouver une autre co-star de The Big Bang Theory pour un épisode de Cour de nuit.

Night Court, qui a officiellement été repris pour une troisième saison plus tôt cette année, revient sur les écrans de télévision le mardi 19 novembre. La sitcom NBC sert de redémarrage à la série du même nom, diffusée de 1984 à 1992.

Avec quelle co-star de Big Bang Theory Mayim Bialik retrouve-t-elle ?

Bialik rejoindra sa co-star de The Big Bang Theory, Melissa Rauch, dans un épisode de Night Court en tant que star invitée. Par Date limiteSelon le rapport, Bialik jouera un accusé. La juge Abby Stoner de Rauch, selon le média, « est ravie de la rencontrer en tant que fan de la sitcom Blossom des années 1990. Cependant, la situation change lorsqu’Abby découvre que Bialik la traque.

Bialik a joué Amy Farrah Fowler dans The Big Bang Theory, aux côtés de Rauch dans le rôle de Bernadette Rostenkowski-Wolowitz, Parsons dans le rôle de Sheldon Cooper, Johnny Galecki dans le rôle de Leonard Hofstadter, Kaley Cuoco dans le rôle de Penny, Simon Helberg dans le rôle de Howard et Kunal Nayyar dans le rôle de Rajesh Koothrappali, entre autres. Nayyar a déjà joué dans l’émission dans le rôle de Martini Toddwallis.

En plus de retrouver Rauch, sa prochaine apparition dans Night Court lui servira également de retrouvailles avec sa co-star du John Larroquette Show, John Larroquette. Larroquette a joué John Hemingway dans la sitcom des années 90, tandis que Bialik a joué sa fille Rachel.

« La juge optimiste et sans vergogne Abby Stone, la fille de feu Harry Stone, suit les traces de son père alors qu’elle préside l’équipe de nuit d’un tribunal de mise en accusation de Manhattan et tente de mettre de l’ordre dans son équipe d’excentriques et de cyniques, notamment l’ancien tribunal de nuit. procureur Dan Fielding », lit-on dans le synopsis officiel de Night Court.

La sitcom met également en vedette India de Beaufort dans le rôle d’Olivia Moore, Lacretta dans le rôle de Gurgs Gurganous, Pete Holmes dans le rôle de Rand et Gary Anthony Williams dans le rôle du juge Flobert.